Rotary Club Calenberg-Pattensen unterstützt Laatzener Förderschule

Pattensen/Laatzen

Die Laatzener Eberhard-Schomburg-Schule möchte ihren Arbeitsschwerpunkt Mobilitätstraining ausbauen. Dafür will die Förderschule Spezialroller und Miniscooter anschaffen. Um das dafür nötige Geld aufzubringen, hat Schulleiter Martin Haße beim Rotary Club Calenberg-Pattensen vorgesprochen und im Rahmen eines Club-Meetings über die Unterrichts- und Betreuungskonzepte informiert. Mit Erfolg: Es ist ihm gelungen, alle Mitglieder zu überzeugen.

Am Mittwoch hat der Rotary Club Calenberg-Pattensen der Schule nun eine Spende in Höhe von 1600 Euro zur Verfügung gestellt. Club-Präsidentin Barbara Hartung und Adolf Beckedorf vom Gemeindienst des Clubs trafen die Vorsitzende des Fördervereins der Eberhard-Schomburg-Schule, Susanne Schelling, und Schulleiter Martin Haße vor der Schule in Laatzen, um den Scheck zu überreichen.

Anzeige

Schule will Mobilität fördern

In der Laatzener Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung arbeiten Förderschullehrer gemeinsam mit Erziehern und Heilpädagogen. Für die Kinder und Jugendlichen mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Bereich geistige Entwicklung werden von der Schule individuelle Förderpläne angefertigt. Ein Arbeitsschwerpunkt ist das Mobilitätstraining, das nun mithilfe der finanziellen Unterstützung ausgebaut werden soll. Spezialroller und Miniscooter sollen die Schülerinnen und Schüler zukünftig darin trainieren, sich zunehmend eigenständiger im schulischen und öffentlichen Raum zu bewegen.

Weitere HAZ+ Artikel

Den Spendenbetrag haben die Rotary-Clubmitglieder mit einem Glücksrad beim Hoffest auf der Obstplantage Hahne in Gleidingen und durch den Verkauf von selbst gemachten Speisen erworben. Mit Aktionen wie diesen unterstützt der Club soziale Einrichtungen, Hilfsprojekte, Schulen und Vereine.

Von Sarah Istrefaj