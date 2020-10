Pattensen

Vor gut einem halben Jahr kam die frohe Botschaft aus Berlin: Der Bund beteiligt sich mit einem Millionenzuschuss an der Sanierung des Pattenser Bades. Seitdem hat eine Lenkungsgruppe mit Vertretern des Rates, der Verwaltung und der Trägergesellschaft an den Plänen gearbeitet. Das Ergebnis solle in Kürze vorgestellt werden, kündigt Stadtsprecherin Andrea Steding an. Dazu werde derzeit eine Vorlage erstellt, über die der Rat bei seiner Sitzung am 19. November entscheiden solle. „Wir müssen die Termine halten, damit wir die Fördermittel nicht verlieren“, erklärt Steding.

Ein grober Zeitrahmen ist bereits festgelegt. Die detaillierte Planung für die Sanierung soll im nächsten Jahr über die Bühne gehen, mit dem Bau kann dann im zweiten Quartal 2022 begonnen werden. Für die Bauzeit wurden knapp zweieinhalb Jahre berechnet, sodass mit einer Fertigstellung im Jahr 2024 zu rechnen ist.

Anzeige

Sophie Koenig aus Hemmingen hat im Pattenser Bad schwimmen gelernt und kommt immer noch gern – auch mit Maske. Quelle: Thomas Böger

Hallenbad wird zeitweise schließen

Die dringend notwendige Sanierung und Erweiterung schlägt laut Steding mit rund 4,5 Millionen Euro zu Buche. 445.000 Euro muss die Stadt selbst tragen, 4 Millionen Euro stammen aus dem Bundesprogramm „ Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Bei der ersten Förderrunde, die 2018 ausgerufen wurde, hatte sich die Stadt bereits um einen Zuschuss beworben, jedoch eine Absage erhalten. Den Zuschlag bekam sie erst im zweiten Anlauf.

Nun kann das 45 Jahre alte Bad endlich erneuert werden. Und das ist auch notwendig: Die Technik ist zu großen Teilen zwar auf dem aktuellem Stand, doch das Gebäude ist in schlechtem Zustand. Schwachstellen sind vor allem die großen Fensterfronten, die Dächer und die Wärmedämmung. Die Arbeiten dafür werden den Besucherbetrieb absehbar einschränken. Weil die Fenster und auch der Fliesenboden in der Badehalle bis auf die bereits erneuerten Beckenköpfe ausgetauscht werden sollen, „ist mit zeitweisen Schließungen des Hallenbades zu rechnen“, so die Stadtsprecherin. Wann und wie lange dies nötig sein werde, sei noch nicht abzuschätzen. Die Möglichkeiten zur Öffnung des Freibades sollen bei der Bauzeitplanung berücksichtigt werden.

Förderverein bringt sich seit Jahren ein

Aus Kostengründen hatte die Stadt das Frei- und Hallenbad 2003 schließen wollen. Daraufhin gründete sich der Förderverein Rettungsring, der die Schließung verhinderte. Inzwischen ist das Schwimmbad privatisiert. Seit Jahren bringen sich die Ehrenamtlichen des Vereins an vielen Stellen mit ein, etwa bei der Außenpflege des Geländes oder der Modernisierung der Heizung. Auf Floh- und Adventsmärkten erwirtschafteten sie in den vergangenen Jahren Geld für das Bad. Die Stadt beteiligt sich mit Zuschüssen.

Von Sarah Istrefaj und Thomas Böger