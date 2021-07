Schulenburg

Im Rittersaal des Schlosses Marienburg wird diesen Sommer an vier Abenden klassische Musik zu hören sein. Besucher können Werke von König Georg V., dem Erbauer des Schlosses, hören, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland musikalisch feiern und ein fast vergessenes Instrument erleben. Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen hat begonnen.

König Georg V. hat Musik komponiert

Los geht es am Sonntag, 15. August, mit dem Liederabend „An Evening In A Threesome“. Tenor Robert Bartneck, der Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper ist, präsentiert unter anderem Werke von König Georg V. von Hannover. Dieser habe seinen Liedern die Lyrik des Celler Dichters Ernst Schulze zugrundegelegt. Auch Stücke von Franz Schubert werden zu hören sein. Begleitet wird Bartneck von Gerd Müller-Lorenz am Klavier.

Am 12. September präsentiert Mezzosopranistin Ann-Juliette Schindewolf unter dem Titel „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ Werke von Erich Wolfgang Korngold, Gustav Mahler, Kurt Weill und Alexander von Zemlinsky. Auch an diesem Abend ist Müller-Lorenz am Klavier im Einsatz

Fast vergessen: die Arpeggione

In den 1820er-Jahren entwickelte Johann Georg Stauffer ein Streichinstrument, das Merkmale der Gitarre und eines Violoncellos in sich vereint: die sogenannte Arpeggione – ein Violoncello mit Bünden. Franz Schuberts Sonate für Arpeggione und Klavier steht im Mittelpunkt des Kammermusikabends am 19. September. Oliver Mascarenhas, Cellist der NDR-Radiophilharmonie, und Klavierpartner Müller-Lorenz gestalten den Abend.

Zum Abschluss der Konzertreihe erwartet die Zuhörer am 3. Oktober Teil zwei von „An Evening In A Threesome“. Airi Suzuki (Violine), Oliver Mascarenhas (Violoncello) und Johannes Nies (Klavier) spielen Stücke der Komponisten Nikolai Kapustin, Leonard Bernstein und Johannes Brahms.

Karten kosten 45 Euro

Eintrittskarten für die Veranstaltungen, die jeweils um 19 Uhr beginnen, kosten jeweils 45 Euro pro Person und sind im Internet unter shop.schloss-marienburg.de sowie vor Ort im Schloss-Shop erhältlich.

Von Mark Bode