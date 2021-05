Hannover

Es geht um Möbel und Gemälde, um kostbare Bücher und wertvolle Textilien. In den Schränken von Schloss Marienburg lagern allein Hunderte Livree-Uniformen, die teils nie getragen wurden. „Wir könnten den hannoverschen Königshof morgen wieder aufleben lassen“, scherzt Kulturminister Björn Thümler.

Herrschaftlich: Schloss Marienburg wurde um 1860 von Hannovers König Georg V. erbaut. Quelle: Rainer Dröse

In einem groß angelegten Unterfangen sollen all die Preziosen jetzt untersucht, auf ihren Restaurierungsbedarf geprüft und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. „Wir wollen einen Schatz heben, der über Jahrzehnte ein Dornröschendasein geführt hat“, sagt Thümler. Die Marienburg sei längst das „Neuschwanstein des Nordens“ – das Schloss könne als Gesamtkunstwerk allerdings noch selbstbewusster präsentiert werden als bisher.

„Wir wollen einen Schatz heben“: Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler. Quelle: Rainer Dröse

El Dorado für Restauratoren

Mehrere Partner haben dazu jetzt einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Dieser sieht vor, dass bis zu zehn Studierende der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) die historischen Objekte – es geht um 1800 Stücke und Konvolute – unter Anleitung ihrer Dozentinnen und Dozenten auf der Marienburg begutachten und interdisziplinär auf Schäden sichten sollen.

Voller Kulturschätze: Die Räume der Marienburg. Quelle: Rainer Dröse

Für Restauratoren ist das Welfenschloss ein El Dorado: „Das ist genau der Praxisbezug, den wir uns wünschen“, sagt HAWK-Präsident Marc Hudy. Für die erste Phase des Projektes stehen 244.000 Euro zur Verfügung, sie ist zunächst auf ein Jahr befristet. „Ich gehe aber davon aus, dass wir dann nicht fertig sein werden“, sagt Hudy. Der Name des Projektes deutet bereits eine zeitliche Perspektive an: Es trägt den Titel „Marienburg 2030“.

Ein Fall für die Restaurierung: Zahlreiche Gemälde auf Schloss Marienburg sind in schlechtem Zustand. Quelle: Rainer Dröse

Die Kooperation sei vorbildlich und könne Modellcharakter haben, sagt Markus Hilgert, Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder. Diese unterstützt das Vorhaben mit vorerst 100.000 Euro.

Ernst August lobt Projekt

„Es ist großartig, dass auf diese Weise ein reiches Kulturerbe erschlossen werden kann“, sagt Ernst August Erbprinz von Hannover. Der 37-Jährige, der bei der Vertragsunterzeichnung krankheitsbedingt verhindert war, hatte das Schloss mitsamt großer Teile des Inventars im Januar 2020 in die gemeinnützige Stiftung Schloss Marienburg überführt. In deren fünfköpfigem Stiftungsrat führt er auch den Vorsitz. Die Stiftung will das Schloss in den kommenden Jahren von Grund auf sanieren; Bund und Land steuern dazu mehr als 27 Millionen Euro bei.

Feierlicher Vertragsabschluss: Alexandra Wenck (v. l.), Katja Lembke, Björn Thümler und Marc Hudy bei der Unterzeichnung des Kooperationsabkommens. Quelle: Rainer Dröse

Ernst Augusts Vater, der 67-jährige Ernst August senior, fordert die Marienburg allerdings zurück, die er seinem Sohn 2004 geschenkt hat. Der Welfenchef hat seinen Sohn vor dem Landgericht Hannover verklagt, er unterstellt ihm „groben Undank“. Vater und Sohn sind seit Jahren zerstritten. „Wir gehen davon aus, dass die Klage keinerlei Auswirkungen auf die Tätigkeit der Stiftung haben wird“, sagt Alexandra Wenck, die Geschäftsführerin der Marienburg-Stiftung.

„Die Klage wird keine Auswirkungen auf die Tätigkeit der Stiftung haben“: Alexandra Wenck vom Vorstand Stiftung Schloss Marienburg. Quelle: Rainer Dröse

Hoffen auf Öffnung

Bereits im November wurde auf der Burg eine Schauwerkstatt eingerichtet. Dort werden unter anderem einige der Gemälde restauriert, die das Landesmuseum für 1,8 Millionen Euro aus Welfenbesitz erworben hat. Bislang war die Schauwerkstatt allerdings wegen der Corona-Pandemie kaum für die Öffentlichkeit zugänglich.

Neben Thümler, Hudy, Wenck und Landesmuseumsdirektorin Katja Lembke unterzeichnete auch Nicolaus von Schöning den Kooperationsvertrag. Er betreibt Schlossmuseum und Gastronomie. Nach Monaten der coronabedingten Schließung gibt er sich optimistisch, was eine baldige Öffnung der Marienburg betrifft: „Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Sommer viel bieten können.“

Von Simon Benne