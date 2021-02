Pattensen-Mitte

Die Kritik am Winterdienst Roselieb, der von der Stadt für Pattensen-Mitte mit dem Schneeräumen beauftragt worden ist, hält noch immer an. Nun springt die Verwaltung dem beauftragten Dienstleister zur Seite. „Wir sehen es nicht so, dass wir Herrn Roselieb auf die Finger klopfen müssten“, sagt Stadtsprecherin Andrea Steding.

Nach ihrer Meinung ist es normal, dass sich Menschen nach Schneefällen über einen mangelnden Einsatz der Räumdienste beklagen. „Es ist Winter, es fällt Schnee, und es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Mitarbeitern und Fahrzeugen“, erklärte sie. Die aktuelle Situation sei durch die Schneemengen außergewöhnlich und stelle alle vor eine besondere Herausforderung. Darum appelliert Steding an die Pattenser, etwas Verständnis für die Lage zu haben.

Verwaltung tauscht sich mit Roselieb aus

Seit Beginn der Schneefälle sei die Verwaltung mit Peter Roselieb, dem Inhaber des Winterdienstes, im ständigen Austausch, berichtet sie. Seit Montag unterstützten eigene Fahrzeuge der Stadt den Dienstleister beim Räumen in Pattensen-Mitte. Dass dabei aus Sicht der Anwohner nicht alles optimal läuft, versteht die Stadtsprecherin durchaus. „Natürlich wird es immer wieder Leute geben, die sich über etwas ärgern.“ Zum Beispiel, wenn Auffahrten zu Grundstücken von den Räumfahrzeugen wieder mit Schnee zugeschoben werden – das solle nicht sein. „Aber auf der anderen Seite werfen einige Leute ihren Schnee von ihrem Grundstück auch einfach auf die Straße“, sagt Steding. Das erschwere die Arbeit für den Räumdienst zusätzlich.

Von Mark Bode