Die Stadt will einen Kooperationsvertrag mit dem Telekommunikationsanbieter HTP zum Ausbau der Glasfaserinfrastruktur schließen. Das Ziel ist eine flächendeckende Versorgung mit Glasfaserleitungen, die für den Down- und Upload eine Leistung von mindestens einem Gigabit pro Sekunde garantieren sollen.

„Wir haben uns gefreut, dass HTP mit dieser Bitte an uns herangetreten ist. Das kommt unseren Wünschen nach der Verbesserung der Internetverbindungen entgegen“, sagt Bürgermeisterin Ramona Schumann. Die Stadt habe bereits mehrfach mit dem Anbieter zusammen gearbeitet. Zuletzt hat HTP das Gewerbegebiet in Pattensen-Mitte auf eigene Kosten mit Glasfaserleitungen versorgt.

Ausgebaut werden sollen die Ortsteile Hüpede, Jeinsen, Koldingen, Oerie, Pattensen-Mitte, Reden und Schulenburg. Der von HTP vorgelegte Ausbauplan sieht eine Fertigstellung bis Ende 2025 vor. Im Ausbaugebiet liegen rund 4600 Anschlussadressen für 7100 Wohneinheiten. Für Vardegötzen, Thiedenwiese und die Randlagen sei eine eigenwirtschaftliche Erschließung zurzeit nicht abbildbar, teilt HTP mit. Diese Areale könnten jedoch mit einem späteren Förderprojekt gemeinsam mit der Stadt Pattensen und der Region Hannover erschlossen werden. Entsprechende Kapazitäten seien jetzt bereits in der Planung.

Priorität haben die Schulen

Priorität sollen zunächst die vier Grundschulen im Stadtgebiet, die Ernst-Reuter-Schule, die Calenberger Schule und die Leine-Volkshochschule haben. Diese will HTP auf eigene Kosten erschließen, sofern ein Vertrag mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten abgeschlossen wird. Die Stadt Pattensen und HTP sind sich einig, dass der Netzausbau für das Unternehmen wirtschaftlich sein muss. Dafür sei in der Regel eine Vermarktungsquote von rund 40 Prozent notwendig. Die Anschlüsse an das Glasfasernetzwerk sollen für die Grundstückeigentümer kostenlos sein, sofern die Trassenlänge auf dem Grundstück eine Länge von 20 Metern nicht überschreitet.

HTP-Sprecherin Kathrin Mackensen teilt auf Anfrage mit, dass das Unternehmen zunächst abwartet, ob der Rat der Stadt Pattensen dem Kooperationsvertrag zustimmt. Ungewöhnlich seien Abmachungen dieser Art nicht. „Wir haben ähnliche Verträge unter anderem bereits mit Gehrden und Nordstemmen geschlossen“, sagt Mackensen. Sollte der Vertrag abgeschlossen werden und die Stadt keine Einwände haben, will der Anbieter 2021 mit dem Ausbau der Glasfaserleitungen in Schulenburg und Hüpede beginnen. „Wir werden dann frühzeitig auch noch nähere Details dazu bekannt geben“, sagt die Sprecherin.

HTP will langfristige Kooperation

Das Unternehmen HTP stellt sich eine längerfristige Zusammenarbeit mit der Stadt vor und will auch nach dem Erstausbau als Partner weiterhin zur Verfügung stehen. Das gilt unter anderem auch für die eigenwirtschaftliche Erschließung von Neubaugebieten. Pro Jahr soll es zwischen der Stadt und dem Unternehmen zwei Abstimmungsgespräche geben, in denen aktuelle Bedarfe erläutert werden. Beide Parteien sichern sich durch den Vertrag gegenseitige Unterstützung zu. Juristische Haftungsansprüche entstehen dabei nicht.

Der Rat der Stadt will in der Sitzung am Donnerstag, 19. November, ab 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule über den Kooperationsvertrag entscheiden.

