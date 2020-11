Pattensen

Einstimmig hat sich der Finanzausschuss für den geplanten Kooperationsvertrag der Stadt Pattensen mit dem Telekommunikationsunternehmen htp ausgesprochen. Dieses will bis 2025 auf eigene Kosten Glasfaserleitungen für schnelles Internet in fast allen Stadtteilen verlegen – aber nicht überall. Die UWJ, die in dem Ausschuss kein Stimmrecht hat, kritisiert dies.

„Sind die Menschen in Vardegötzen und Thiedenwiese Menschen zweiter Klasse?“, fragte UWJ-Ratsmitglied Dirk Meyer, der seine bereits im Bauausschuss vorgebrachten Kritik erneuerte. In dem Kooperationsvertrag ist vorgesehen, dass htp auf eigene Kosten alle Stadtteile mit Glasfaserleitungen für ein schnelles Internet versorgt – mit Ausnahme von Vardegötzen, Thiedenwiese und den Randlagen. Die Erschließung dieser Areale sei eigenwirtschaftlich nicht zu finanzieren, heißt es.

Ausgehandelt hat den Vertrag mit htp der städtische Wirtschaftsförderer Arne Schütt. „Es ist der einzige Telekommunikationsanbieter, der mit diesem Angebot auf uns zugekommen ist“, sagte er. Er habe bereits nachverhandelt und die ursprünglich auch nicht vorgesehenen Stadtteile Koldingen, Oerie und Reden zusätzlich in den Vertrag aufnehmen lassen. Doch die Kosten zur Erschließung der Randlagen seien nach Angabe von htp drei- bis viermal so hoch, weil die Wege dorthin einfach länger sind.

Erschließung der Randlagen soll später möglich sein

Schütt stellte zudem klar, dass die Stadt htp keinen Auftrag erteilt und dafür zahlt. „Dementsprechend haben wir auch keinen großen Verhandlungsspielraum. Wir können dem Kooperationsvertrag zustimmen oder nicht.“ Die Stadtverwaltung hat bereits in Aussicht gestellt, dass Vardegötzen, Thiedenwiese und die Randlagen später in einem gemeinsamen Projekt der Stadt und der Region Hannover erschlossen werden können.

Jonas Soluk kritisierte diese Aussage jedoch als sehr schwammig. Es gebe noch keine Details oder eine Kostenaufstellung dazu. Der CDU-Ratsherr plädierte deshalb dafür, noch einmal mit htp zu sprechen: „Wenn Koldingen, Oerie und Reden bereits nachträglich in den Vertrag aufgenommen wurden, gibt es ja offenbar doch Ermessensspielräume.“ Es wäre schön gewesen, wenn von Beginn an alle Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher in den Prozess eingebunden worden wären, meinte Soluk. Grundsätzlich sei das Angebot von htp jedoch auch aus seiner Sicht gut.

Meyer : Alle brauchen schnelles Internet

UWJ-Mitglied Meyer wies noch darauf hin, dass Oerie in etwa genauso groß sei wie Vardegötzen. „Zudem haben auch wir dort Gewerbetreibende, die auf schnelles Internet angewiesen sind“, sagte er. Die Glasfaserleitungen sollen im Internet einen Up- und Download von mindestens einem Gigabit pro Sekunde garantieren. „Ich bitte darum, alle Bereiche in Pattensen mit schnellem Internet zu versorgen“, sagte Meyer, der auch Ortsvorsteher von Vardegötzen ist.

Die Entscheidung fällt in der Sitzung des Rats am Donnerstag, 19. November, ab 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule. Sollte der Rat zustimmen, will htp nach der Planungsphase in Schulenburg und Hüpede mit der Verlegung der Glasfaserleitungen beginnen.

