Für Naturschützer und Gärtner sind sie schon lange ein Ärgernis: Sogenannte Schottergärten. Darunter sind Flächen im Vorgarten und rund um das Haus zu verstehen, die fast vollständig mit Schottersteinen oder Kies bedeckt sind – oft ist ein Alibi-Blumentopf in einem tönernen Topf in der Steinwüste platziert.

Was vielen nicht bewusst ist: Diese Art des „Gärtnerns“ ist nicht nur eine reine Geschmacksfrage, sondern laut der Bauordnung des Landes verboten. Dort steht im Paragrafen 9 unter anderem: „Die nicht überbauten Flächen von Baugrundstücken sind so herzurichten und zu unterhalten, dass sie nicht verunstaltet wirken und auch ihre Umgebung nicht verunstalten [...] Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke müssen Grünflächen sein, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind.“ Bei der Stadt Pattensen ist das Problem bekannt, sie „vertritt die Auffassung, dass Aufklärung mehr bringt als Verbote, die man konsequenterweise auch wieder kontrollieren müsste.“

Auch andere Kommunen appellieren an Bürger

Diese Auffassung vertreten auch andere Kommunen in der Region, Laatzen und Hemmingen handhaben es ähnlich wie Pattensen. In Laatzen bekommen Bürger, die sich um eine Baugenehmigung bemühen, einen Infoflyer über Naturgärten ausgehändigt. Auch in Hemmingen appelliert die Stadt an ihre Einwohner. Zudem hat dort die Ratskoalition aus SPD und CDU einen Antrag angekündigt, der Schottergärten in künftigen Baugebieten verbieten soll.

Schottergärten sind meist mit einem wasserundurchlässigen Vlies unterlegt. Dadurch kann Regenwasser, das für die Bildung von Grundwasser nötig ist, nicht in den Boden sickern. Zudem speichern die vielen Steine Wärme und geben sie an ihre Umgebung ab. So erwärmt sich die Umgebung immer weiter. Insekten und Vögeln sowie Pflanzen wird der Lebensraum genommen.

Bauordnung verpflichtet zu Grünflächen

Blumen, Stauden und Bäume dagegen beschatten den Boden, Niederschlag versickert und verdunstet und kühlt dadurch die Atmosphäre gerade im Sommer auf natürliche Weise. Eigentümer von Schottergärten denken oft, die Versiegelung spare Arbeit – dem ist aber nicht so: Flechten und Moose finden immer einen Weg und wachsen auch zwischen den Steinen. Gartenarbeit ist also trotzdem nötig.

Nabu und BUND beraten Privatleute

„Wir betreiben zusammen mit dem Nabu und dem BUND-Vertreter vor Ort Aufklärung dazu, wann immer es möglich ist“, sagt Stadtsprecherin Andrea Steding auf Anfrage. „Bei der Bepflanzung unserer eigenen Liegenschaften achtet unser Gärtnermeister immer auf klimafreundliche und bienenfreundliche Bepflanzung.“

In der letzten Ratssitzung habe die Nabu-Vertreterin Sybille Maurer-Wohlatz – die gleichzeitig Naturschutzbeauftragte der Stadt Pattensen ist – darauf hingewiesen, dass Nabu und BUND gern beratend zur Seite stehen, auch wenn es um die Anlage privater Gärten gehe.

Dieser Rat könnte eine gute Investition sein: In Wunstorf hat die Verwaltung gegen einen Schottergärtner und seine Anlage geklagt und im November 2019 Recht bekommen. Der Rückbau der Steinwüste kann teuer werden.

