150 Jungen und Mädchen werden dieses Jahr im Stadtgebiet eingeschult. Das hat die Stadt jetzt bekannt gegeben. Das sind vier Schüler weniger als im vergangenen Jahr. Die Grundschule Pattensen nimmt 106 neue Schüler auf (im vergangenen Jahr 111), die Grundschule Schulenburg 27 (16), die Grundschule Hüpede 13 (19) und die Grundschule Jeinsen vier (acht). Die Zahl der ersten Klassen steigt in Pattensen von vier auf fünf und in Schulenburg von eins auf zwei.

Die alte Grundschule in Pattensen war zu klein

Obwohl 2019 an der Grundschule Pattensen mit 111 Schülern sogar fünf Schüler mehr als dieses Jahr eingeschult wurden, verteilten sich diese lediglich auf vier Klassen. Das sei aus Platzgründen nicht anders möglich gewesen, erläutert Stadtsprecherin Andrea Steding. Ein Erlass des Landes Niedersachsen schreibt eigentlich eine maximale Zahl von 26 Schülern pro Klasse vor.

„Die gesetzlichen Vorgaben können wir dieses Jahr mit dem Einzug in den Neubau erfüllen“, sagt Steding. An der Grundschule Pattensen werden die Kinder auf fünf Klassen verteilt. Die Stadt hat die Grundschule für rund 12 Millionen Euro sanieren und teilweise neu bauen lassen. Der neue Klassentrakt ist fertig und wird in den Sommerferien bezogen. An ihrem ersten Schultag werden die Schüler dann in dem Neubau unterrichtet.

Planungen für Eröffnungsfeier der Grundschule Pattensen laufen

Steding teilt mit, dass die Planungen für die Eröffnungsfeier des Neubaus laufen. Details zum Umfang und den Termin kann sie jedoch noch nicht nennen. „Wir sprechen das mit der Schulleitung noch ab“, sagt sie. Der alte Klassentrakt soll nach den Sommerferien abgerissen werden. An der Stelle wird dann die neue Sporthalle gebaut. Mit der Fertigstellung des Gebäudes soll das gesamte Projekt in der ersten Jahreshälfte 2021 abgeschlossen werden.

