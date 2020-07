Pattensen

Mehr als drei Monate sind vergangen, seit die Corona-Pandemie mit ihren Kontaktbeschränkungen und Abstandsgeboten voll durchgeschlagen hat. Und ungefähr genauso lange wartet Peer Maßmann aus Pattensen nun schon auf eine sinnvolle Rückmeldung aus der Staatskanzlei. Der Vorsitzende des Selbsthilfevereins für körperbehinderte Menschen BSK hatte bereits am 24. März an die niedersächsische Behörde geschrieben und auf die prekäre Situation des Vereins aufmerksam gemacht.

Der BSK falle demnach durch alle Raster: Er ist ein gemeinnütziger Verein und kommt für die Soforthilfen des Landes nicht in Frage. Außerhalb von Corona würde der BSK jährlich im Schnitt 10.000 Euro einnehmen. Nun sind es fast Null. Und ohne Ausgleich steht das Projekt vor dem Aus, mahnt Maßmann.

Anzeige

Der Verein hat vielfältige Aufgaben

Der BSK mit Sitz in der Pattenser Hornstraße übernimmt in der Region Hannover und im Landkreis Hildesheim wichtige Aufgaben. Gemäß Satzung beraten und begleiten die Ehrenamtlichen Menschen mit diversen Behinderungen, bieten sozialen Wohnraum, betreiben eine Wohngemeinschaft im ambulant betreuten Wohnen der Villa MitMensch in Pattensen.

Weitere HAZ+ Artikel

Dazu kommt ein Fahrdienst. Damit transportieren die Mitarbeiter Behinderte zu bestimmten Einrichtungen oder Trainings. Außerdem unterstützt der Verein den GVH bei Mobilitätstrainings für Rollstuhlfahrer – und vieles mehr.

Einnahmen hatte der BSK bisher vor allem durch die Fahrten, Vermietungen und Schulungen. Coronabedingt fiel und fällt das alles weg. Daher wandte sich Maßmann frühzeitig hilfesuchend an das Land. Zurückbekommen habe er ein „nichtssagendes Schreiben“ – so der Vorsitzende – aus dem sich sinngemäß ergeben habe: „Für soziale Dienste sind keine Hilfen vorgesehen.“

„Kein Bild, kein Ton, kein Geld“

Mit Unterstützung der SPD-Bundestagsabgeordneten Kerstin Tack und Matthias Miersch konnte der BSK im April zwar einen Onlineantrag auf Soforthilfe über 9000 Euro stellen, allerdings aus dem Topf für Bundeshilfen für Kleinbetriebe. Das letzte, was Maßmann von dort gehört habe, sei die Eingangsbestätigung gewesen – Geld kam nicht. „Bis heute kein Bild, kein Ton“, so der Vorsitzende. Inzwischen musste auch der Hauptauftraggeber für BSK-Fahrdienste wegen der Krise aufgeben. Damit entfallen zukünftige Einnahmen.

Ein weiteres Problem: Seit Januar 2018 ist der BSK Träger eines Beratungsangebots mit der Abkürzung EUTB. Deren Aufgabe ist das Peer-Counseling, also die Beratung von Betroffenen durch Betroffene. Die Beratung ist für die Betroffenen kostenlos. Da die angestellten Mitarbeiter die behinderten Hilfesuchenden zu Hause beraten und Sprechstunden in Rathäusern abhalten, kompensieren sie die im ländlichen Raum oft fehlende barrierefreie Infrastruktur.

Verein ist in Gefahr – im Jahr seines 50. Jubiläums

Die EUTB wird öffentlich gefördert, muss aber eine Eigenleistung von rund 5000 Euro pro Jahr erbringen. Ohne die Einnahmen des BSK geht das aber nicht. „Wenn die gemeinnützigen Vereine als Träger den Bach runtergehen, ist auch für die EUTB Schluss“, sagt Maßmann. Und das im 50. Jahr des Bestehens des BSK.

Peer Maßmann, der ehrenamtlicher Wohnberater ist, und dessen Frau Elke Maßmann, die als Behindertenbeauftragte in Pattensen arbeitet, hoffen weiter auf Hilfe. „Das Land muss sich Gedanken machen, wie man mit Sozialvereinen umgeht und mit den Konsequenzen, wenn sie weg sind“, sagt Peer Maßmann. Das Team mache sich zwar Gedanken über alternative Geschäftsideen. Aber das zu organisieren brauche Zeit, etwa um Fördergelder zu beantragen – das könne bis zu zwei Jahre dauern. In der aktuellen Situation nützt das nicht.

Von Katharina Kutsche