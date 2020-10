So repräsentiert eine junge Frau die Pattenser Landjugend

Pattensen

„Wenn du dich engagierst, dann erreichst du auch etwas – und dann kannst du Dinge verändern“, sagt Elena-Maria Siegmund und deutet stolz auf einen leeren Anhänger, der auf einem Gartengrundstück steht. „Unser neues Clubhaus.“ Nicht-Eingeweihte suchen vergeblich Gemäuer, Fenster und Eingangstür. Doch alles, was zu sehen ist, ist dieser auf Grünfläche geparkte Anhänger, der da steht, wie sein Erbauer ihn vor langer Zeit erschaffen haben muss.

„Wir sind noch im Aufbau“, erklärt die 22-Jährige fröhlich, die seit 2017 als Vorstandsmitglied die Geschicke der Landjugend-Ortsgruppe Pattensen mitsteuert. Inzwischen sei sie die einzige Frau im Vorstand, was sie selbst auch wundere – bei den kreativen Möglichkeiten, die jedes Mitglied habe, wie sie sagt.

Anzeige

Landjugend repräsentiert Jugendliche auf dem Land

Ihren Bachelorabschluss in Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Politik und Wirtschaft an der Uni Göttingen hat Siegmund bereits in der Tasche, gegenwärtig arbeitet sie in Bielefeld an ihrem Masterabschluss. Während der Wind über den Acker pfeift, erzählt die Studentin von ihrem ehrenamtlichen Aktivitäten: „Das Ziel der Landjugend ist die Repräsentation der Jugendlichen auf dem Land.“ Es ginge auch darum, Spaß zu haben, Veranstaltungen durchzuführen, sich zu vernetzen. Aber nicht nur.

„Auf dem Land ist naturgemäß nicht viel los“, erklärt die Studentin, die ihr erstes Ehrenamt als Klassensprecherin im achten Jahrgang angetreten ist und dieses bis zum Abitur nicht mehr aufgab. „Die Landjugend handelt in einem deutlich größeren Rahmen, nämlich auch als Interessensvertretung der Politik gegenüber.“ Mit bundesweit etwa 100.000 Mitgliedern, davon allein 10.000 in Niedersachsen und etwa 180 in der Ortsgruppe Pattensen/Calenberger Land mache sich die Vereinigung immer dann stark, wenn es um agrarpolitische Themen geht. Doch auch darüber hinaus stehen Themen auf der Agenda, die Umwelt, Soziales, Medien und sonstige gesellschaftspolitische Bereiche behandeln.

Ortsgruppe baut Clubhaus auf vier Rädern

„In absehbarer Zeit wird hier das Clubhaus auf vier Rädern stehen“, sagt Siegmund und klopft auf den rollbaren Untergrund. „Es war kein Dauerzustand, die Sitzungen ständig in einer kleinen Garage abzuhalten und dort auch gleichzeitig unser Material zu parken.“ Daher habe der Vorstandsvorsitzende mit einer ehemaligen Vorstandskollegin Ausschau nach einer passenden Location gehalten.

Die anfängliche Skepsis der Kirche, vielen Jugendlichen die Fläche für ein kleines Entgelt zu überlassen, sei längst verflogen. Die Jugend kann, wenn sie will: „Im Herbst als Brachland übernommen, bewirtschaftete die Ortsgruppe das Land. Und schon Mitte des Jahres grünte und blühte das Grundstück “, erklärt die gebürtige Hüpederin. Der Stolz in ihrer Stimme ist unüberhörbar. Und auch wenn es Landjugend heißt – „bei uns gibt es keine Altersbegrenzung“, sagt sie. „Wir sind auch mal froh, wenn Leute mit Berufserfahrung dazukommen.“ Und wenn ein Unternehmen Zugang zur Jugend sucht, kann es sich dann an die Landjugend wenden? „Unbedingt“, sagt Siegmund und ergänzt mit einem Lächeln: „Einmal Landjugend, immer Landjugend.“

Von Marian Prill