Pattensen/Barsinghausen

In der Zeitung hatte Anja Skrzypczak, die mit ihrer Familie im Neubaugebiet Pattensen-Mitte-Nord lebt, von der Aktion gelesen: In Barsinghausen sollten am Sonnabend 50 Kinder aus Kovel ankommen, der Partnerstadt der Deisterkommune. Da die Stadt Pattensen keine eigene Partnerstadt in der Ukraine hat, überlegte sich Skrzypczak schnell, einfach kommunenübergreifend zu helfen. Sie startete Anfang dieser Woche spontan einen Spendenaufruf – und war von den Rückmeldungen überwältigt. Am Sonnabend lieferte sie mit einem Helferteam in den frühen Morgenstunden sämtliche Spenden nach Barsinghausen.

Aufruf in Flohmarkt-Gruppe

„Krieg möchte keiner erleben. Dass die Kinder so etwas erfahren müssen, ist schlimm“, sagt Skrzypczak. „Ich musste diese Aktion einfach machen – schon um den Kindern zu zeigen, dass sie nicht alleine sind.“ Sie nahm Kontakt zu der Vorsitzenden des Barsinghäuser Vereins „Kinderhilfe Ukraine“, Lilli Bischoff, auf. Dann verbreitete Skrzypczak in einer Whatsapp-Gruppe der Flohmarktteilnehmer des Baugebiets Mitte-Nord ihre Idee. Und von da an hatte sie kaum noch Ruhe. „Immer wieder klingelten Leute mit Spenden. Das war toll“, sagt sie sichtlich gerührt.

Skrzypczak wird besonders emotional, als sie von einem ganz speziellen positiven Erlebnis berichtet: Ein sechsjähriger Junge habe nach ihrem Spendenaufruf vor der Tür gestanden und eine große Tüte mit Süßigkeiten übergeben. „Die hatte er von seinem Taschengeld gekauft“, berichtet Skrzypczak.

Von Hygieneartikeln bis Spielsachen

Es wurden teils ganze Kisten und Taschen mit Hygieneartikeln, Waschmittel, Decken, Spielsachen, Handtüchern, Kinderkleidung, Bettwäsche, Wasser, haltbaren Lebensmitteln und Wasserflaschen abgegeben, die sie ein paar Tage in der Garage lagerte. „Da war am Ende gar kein Durchkommen mehr“, sagt die Mutter zweier Kinder.

Innerhalb weniger Tage kommen zahlreiche Spenden für Kinder aus der Ukraine zusammen, die Anja Skrzypczak mit anderen Pattenserinnen nach Barsinghausen transportiert. Quelle: privat

Skrzypczak verfrachtete zusammen mit sieben Helferinnen und Helfer alle Spenden in Autos und begab sich am Sonnabendmorgen auf den Weg nach Barsinghausen. Zu diesem Zeitpunkt waren die ukrainischen Kinder bereits auf ihre Gastfamilien verteilt. Sie waren mit einem Reisebus um 4 Uhr nachts angekommen. „Es lief etwas anders, als wir ursprünglich gedacht hatten“, sagt Skrzypczak. Denn sie wollte den Kindern die Dinge eigentlich selbst überreichen. Als sie und ihre Mitstreiter um 10 Uhr in Barsinghausen ankamen, trafen sie aber nur auf Bischoff, eine Betreuerin aus der Ukraine und zwei Kinder, die bei Bischoff unterkommen. „Immerhin konnten wir den beiden Kindern mit Süßigkeiten und Spielzeugen sofort eine Freue machen“, berichtet sie. Die Betreuerin der Kinder sei überwältigt gewesen von der Hilfsbereitschaft und habe alle Helfenden innig umarmt

Lesen Sie auch Krieg gegen die Ukraine: So können Sie in Hannover helfen und spenden

Spendenabgabe in Barsinghausen weiter möglich

Die Spenden wurden in Barsinghausen auf die Familien verteilt. „Es waren aber so viele Dinge da, dass etliche davon auch noch in den Reisebus verladen wurden, der gegen Mittag wieder in die Ukraine aufbrach“, sagt Skrzypczak. Für sie ist die Spendenaktion nun erst einmal vorüber. Wer weiter spenden möchte, kann Hilfsgüter – dazu zählen auch Babykleidung, Buggys und Babyausstattung – nach Barsinghausen bringen und direkt auf Bischoffs Grundstück, Friedensburg 7, ablegen.

Von Mark Bode