Die Gästeführerinnen Christa Gassmann und Constanze Kanz laden unter dem Motto „Das Glück der Erde“ zu einem Besuch des Trakehner-Gestüts Webelsgrund in der Springer Ortschaft Altenhagen ein. In der rund 90-minütigen Führung erfahren die Teilnehmer viel über die Geschichte und die Entwicklung des Gestüts. Das seit 1954 bestehende Anwesen hat mehr als 35 gekörte Hengste hervorgebracht. Eine Körung bezeichnet die Auswahl von für die Zucht bestimmte Rassen.

Teilnehmer an Führung auf Gestüt müssen sich anmelden

Die Führung ist am Montag, 10. August. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Parkplatz des Schulzentrums Süd, Auf dem Bruche. Die Teilnahme kostet 4 Euro. Anmeldungen notiert Gassmann unter der Telefonnummer (05041) 3146 oder per Mail an christa.bode.@gmx.de.

Wegen der Auflagen zum Schutz vor dem Coronavirus mussten einige Veranstaltungen in diesem Jahr bereits abgesagt werden. Interessenten sollten sich auf der Internetseite calenberger-landsommer.de jeweils über den aktuellen Stand informieren.

29 Gästeführer bieten Aktionen im Calenberger Land an

Den Arbeitskreis „Gästeführung im Calenberger Land“ gibt es seit 20 Jahren. Die Ländliche Erwachsenenbildung unterstützt den Arbeitskreis und fördert die Ausbildung der Gästeführer. Aktuell sind 29 Gästeführer für den Arbeitskreis tätig und bieten regelmäßig Touren im Calenberger Land an. Ihr Ziel ist es, das Leben der Menschen in den vergangenen Jahrhunderten in den Dörfern und Städten lebendig werden zu lassen und die Gegenwart als Ergebnis einer langen traditionsreichen Entwicklung zu zeigen.

Das Calenberger Land zwischen dem Südwesten Hannovers und dem Deister zog wegen der guten Verkehrslage und des fruchtbaren Bodens schon immer zahlreiche Menschen an, die sich dort dauerhaft ansiedelten. In dem Areal finden sich bis heute ungewöhnliche viele Burgen, Schlösser und Klöster auf engem Raum.

Von Tobias Lehmann