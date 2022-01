Im September hat die Stadt Pattensen neun Flüchtlingsfamilien die Wohnungen gekündigt – und nun sogar einen Anwalt eingeschaltet. Die Familien aus Afghanistan und dem Irak sind entsetzt und in Sorge, auf der Straße zu landen.

Stadt Pattensen kündigt Flüchtlingen die Wohnungen – so geht es den Familien

