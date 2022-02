Stadt Pattensen verteilt Baby-Begrüßungstaschen an junge Eltern

Pattensen

In der Vergangenheit sind Eltern von Neugeborenen in Pattensen in das Mehrgenerationenhaus eingeladen worden. Doch aufgrund der Corona-Pandemie hat es diese Treffen seit zwei Jahren nicht mehr gegeben. Das Familienservicebüro mit Martina Wolters und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Heike Grützner, möchten den Eltern dennoch ein Präsent bieten.

In Kooperation mit Lothar Struckmeier, Geschäftsführer des Pattenser Babyartikelherstellers Novatex, wurden vorerst 30 sogenannte Baby-Begrüßungstaschen zusammengestellt. Diese werden nun an Familien mit Babys übergeben.

"I love Pattensen": Mit diesem Schnuller soll die Identifikation mit der Stadt gestärkt werden. Quelle: Mark Bode

Neben verschiedenen Beißringen befindet sich in dem Päckchen ein besonderer Schnuller, der mit dem Aufdruck „I love Pattensen“ eine besondere Verbundenheit mit der Stadt ausdrücken soll. Diese Dinge hätten einen Verkaufswert von etwa 20 Euro, erklärt Struckmeier.

Dazu haben die Gleichstellungsbeauftragte Heike Grützner und Martina Wolters vom Familienservicebüro verschiede Informationsmaterialien für junge Eltern zusammengestellt. Auch das Programmheft des Vereins Mobile ist enthalten. Zudem dürfen sich Eltern beim Abholen ein von Senioren gestricktes Paar Babysocken aussuchen. Zudem gibt es eine Mütze mit dem Aufdruck „Hey Baby – Willkommen in Pattensen“.

Familienservicebüro schreibt Eltern an

„Das gemeinsame Frühstück war natürlich immer etwas besonders Schönes“, sagt Grützner. Seit 2012 hätten dabei Eltern von Babys die Chance gehabt, sich untereinander auszutauschen. Etwa 40 Neugeborene gibt es in Pattensen pro Quartal. Der in Pattensen lebende Struckmeier erklärt, bei Bedarf weitere Päckchen mit Babyartikeln zur Verfügung zu stellen. Wolters bittet Eltern darum, nicht unangemeldet beim Mehrgenerationenhaus zu erscheinen. „Wir schreiben alle Eltern an“, erklärt sie.

