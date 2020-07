Jeinsen

Die Pattenser haben für das Stadtradeln in diesem Jahr besonders kräftig in die Pedale getreten. Die Region Hannover meldete am Mittwoch die offiziellen Ergebnisse des Wettbewerbs, der über drei Wochen im Juni ausgetragen wurde. An dem Wettbewerb haben 21 Kommunen teilgenommen. Die Stadt Pattensen kam den Kategorien „Aktivstes Kommunalparlament“ und „Gefahrene Kilometer pro Einwohner“ jeweils auf Platz drei.

Insgesamt haben die Pattenser in der Zeit des Stadtradelns 66.676 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt. Das entspricht einer Einsparung von rund zehn Tonnen CO2. Die Teilnehmer aus der Landeshauptstadt legten 1.240.512 Kilometer auf dem Fahrrad zurück – so viel wie kein anderer Wettbewerber. Pattensen liegt in dieser Kategorie auf Platz 15.

KGS Pattensen ist das beste Team der Stadt

356 Pattenser hatten an der Aktion teilgenommen, darunter 15 der 31 Ratsmitglieder. Zudem hatten sich aus Pattensen 13 Teams angemeldet. Das erfolgreichste von ihnen kam aus der Ernst-Reuter-Schule mit 232 Teilnehmern und 36.448 gefahrenen Kilometern. Die Gruppe schnitt auch im kommunalen Vergleich gut ab: Im 2020 erstmals ausgerichtetem Schulwettbewerb konnten sich die Pattenser Schüler den dritten Platz erfahren. Der erste Platz ging an die St.-Ursula-Schule in Hannover mit 73.065 gesammelten Kilometern.

Schüler gewinnen ersten Preis beim Kreativwettbewerb

Der stellvertretende Schulleiter der KGS Pattensen, Andreas Ulrich, freute sich im Namen aller Lehrer und Schüler. „Immer wieder berichteten Lehrkräfte von den positiven Effekten auf ihre Schülerinnen und Schüler“, sagte Ulrich. Unter anderem seien bei gemeinsamen Radtouren auch neue Freundschaften entstanden. Ulrich gratulierte besonders auch den Schülern des P5-Sportkurses. Diese hatten ein Werbevideo für die Aktion gedreht und damit gemeinsam mit der Bertolt-Brecht-Gesamtschule in Seelze den ersten Preis im Kreativwettbewerb gewonnen.

Insgesamt haben in der Region Hannover 13.376 Bürger an der Aktion teilgenommen, die mehr als drei Millionen Kilometer gefahren sind. Das ist Rekord. „Es ist eine phänomenale Leistung. Wir hatten befürchtet, dass die Beteiligung wegen der Corona-Krise schwächer würde, doch das Gegenteil war der Fall“, sagte Ulf-Birger Franz, Dezernent für Wirtschaft, Verkehr und Bildung.

Von Tobias Lehmann