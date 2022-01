Pattensen-Mitte

Der Rat der Stadt Pattensen hat die Entscheidung über die Sanierung der Steinstraße in Pattensen-Mitte mit knapper Mehrheit noch einmal vertagt. Mitglieder der CDU, UWG und UWJ sprachen sich mit 15 Stimmen dafür aus, das Thema erneut vom zuständigen Ortsrat diskutieren zu lassen. Zwölf Mitglieder der Fraktionen von SPD und Bündnisgrünen stimmten dagegen. Drei Ratsmitglieder enthielten sich.

Die bereits im Ortsrat vor zwei Wochen begonnene kontroverse Diskussion setzte sich im Rat fort. Die Stadtverwaltung hatte ein Sanierungskonzept vorgelegt, das eine Verengung der Fahrbahn von etwa sieben Metern auf sechs Meter vorsieht. Dafür sollen die Gehwege auf beiden Seiten auf 2,5 Meter verbreitert werden, was den Vorgaben zur Barrierefreiheit entspricht. Die CDU-Ortsratsfraktion und der Freie Wähler Horst-Harry Raese forderten daraufhin, die Fahrbahn im Wesentlichen in der bestehenden Breite zu erhalten. Eine Begründung dafür lautet, dass an der Straße viele Unternehmen ansässig sind, zu denen viele Kunden auch mit dem Auto kommen.

Sanierung soll Teil des Altstadtsanierungsprogramms sein

„Doch wenn sich gar nichts verändern soll, brauchen wir gar keine Sanierung. Denn technisch ist die Straße noch in Ordnung“, sagte der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Bau, Axel Müller, in der Ratssitzung. Die Sanierung sei von der Stadtverwaltung nur vorgeschlagen worden, weil sie als Teil des noch laufenden Altstadtsanierungsprogramms umgesetzt werden kann. Die Kosten würden sich in dem Fall zu jeweils einem Drittel der Bund, das Land und die Stadt teilen.

Ratsherr Martin Jausch (CDU), der auch Ortsbürgermeister von Pattensen-Mitte ist, beantragte im Rat, die endgültige Entscheidung noch nicht zu fällen, sondern eine Arbeitsgruppe des Ortsrats noch einmal darüber beraten zu lassen. „Es geht mir dabei nicht darum, den CDU-Antrag durchzuprügeln“, sagte er. Sein Fraktionskollege Roman Dobberstein unterstützte ihn und wies auch darauf hin, dass die Anlieger noch gar nicht beteiligt wurden. „Die Anlieger sollten gehört werden. Wenn ihre Wünsche nicht umsetzbar sein sollten, können wir das ihnen dann auch erläutern“, sagte er. Es sei unnötig, hier „verbrannte Erde zu hinterlassen“.

Mehr als 40 Grundstücke liegen an der Steinstraße

Müller sagte, dass eine Straßensanierung kein Wunschkonzert sei. „Wir beteiligen die Anwohner, sobald wir ein grundsätzliches Konzept haben. Über Details können wir dann gemeinsam noch reden“, sagte er. Ratsam sei es aus seiner Sicht auch, eine Anliegerbeteiligung in einer Präsenzsitzung auszurichten, weil ein so komplexes Thema so besser besprochen werden könne. „Wir haben dort aber mehr als 40 Grundstücke“, sagte Müller. Eine Anliegerbeteiligung in dieser Größe sei bisher auch wegen der Corona-Pandemie schlicht nicht möglich gewesen.

Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) unterstützte Müller und sagte, dass die Bedingungen einer Sanierung auch dem Förderprogramm entsprechen muss. Sie sehe die Gefahr von Enttäuschungen, wenn den Bürgern durch die Beteiligung eine zu große Hoffnung gemacht werde. Grundsätzlich stehe eine Beteiligung der Anwohner jedoch außer Frage. Jörg Walkowiak (SPD) betonte anschließend, dass es auch keine reine Anliegerstraße sei. „Die Wünsche der Anlieger sind wichtig. Doch es gibt dort auch Durchgangsverkehr und somit übergeordnete Interessen“, sagte er.

SPD und Grüne befürworten Konzept der Stadtverwaltung

Die SPD-Ratsfrau und stellvertretende Ortsbürgermeisterin von Pattensen-Mitte, Justina Walkowiak, lehnte den Antrag von Martin Jausch auf weitere Beratung im Ortsrat schließlich im Namen ihrer Fraktion ab. Die SPD befürworte das Konzept der Stadtverwaltung. „Es ist nicht akzeptabel, dass die Straße nicht barrierefrei ist. Wir wollen einen gleichberechtigten Raum für alle Verkehrsteilnehmer, in dem sich auch Fußgänger und Radfahrer sicher fühlen“, sagte sie. Das sehen auch die Bündnisgrünen so, wie Fraktionsmitglied Uwe Hammerschmidt versicherte. „Wir wollen die Autos nicht von der Straße verbannen. Doch die Ansprüche des Autoverkehrs sollten etwas reduziert werden“, sagte er.

Dirk Meyer (UWJ) wies darauf hin, dass die Zeit für die Entscheidung nicht drängt. „Wir vergeben uns doch nichts, wenn wir den Ortsrat noch einmal darüber beraten lassen“, sagte er. Arndt Brinkmann (UWG) sagte, dass vor allem rechtlich alles gesichert sein muss. Es dürfe kein Konzept auf den Weg gebracht werden, dass gegen das Sanierungsprogramm verstößt und am Ende noch zu Rückzahlungen der Stadt führe. Klaus Iffland (UWG) sprach sich dafür aus, dass auch noch einmal darüber nachgedacht werden sollte, die Straße gar nicht zu sanieren. „Wir sollten das Projekt nicht für viel Geld umsetzen und am Ende ist keiner zufrieden“, sagte er.

Von Tobias Lehmann