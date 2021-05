Pattensen

Nach dem jüngsten Ratsentscheid über das Aussetzen von Straßensanierungen übt die SPD Pattensen harsche Kritik an der Ratsgruppe CDU und UWG. Sie wirft dieser vor „jeden Sachbezug verloren zu haben“. Die Sozialdemokraten beziehen sich darauf, dass 14 Mitglieder der Gruppe in der jüngsten Ratssitzung sowohl ein Moratorium für beitragspflichtige Straßensanierungen wie auch den Verzicht auf die Anhörung der Kommunalaufsicht zum Haushalt beschlossen haben. Die Fraktionen von SPD, Bündnisgrünen und UWJ stimmten zwar dagegen, waren an dem Tag aber nicht mit allen Ratsleuten vertreten und daher unterlegen.

„Die Freien Wähler haben sich einmal mehr der Stimme enthalten, und wir als SPD-Fraktion waren an dem Abend nicht vollständig“, schreibt der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Ohlendorf in einer Mitteilung. „ Aus dieser Konstellation folgte eine knappe Mehrheit für das interfraktionelle Bündnis, deren Beschlüsse sicher nicht die Haltung des Gesamtrates abbilden.“ Gleich drei der sechs SPD-Fraktionsmitglieder hätten aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen nicht an der Sitzung teilnehmen können.

SPD sieht Vermögenswerte der Stadt in Gefahr

Ohlendorfs Stellvertreter Jens Ernst führt aus, dass durch das Moratorium die Vermögenswerte der Stadt – in dem Fall konkret die Straßen – auf unbestimmte Zeit nicht erhalten würden. „Gleichzeitig sagt die Stadt durch den Ratsbeschluss, dass wir uns zu schade sind, die Anmerkungen der Kommunalaufsicht zum Haushalt zu beantworten.“

Für SPD-Ratsherr Thomas Vogel, der auch dem Finanzausschuss angehört, macht sich Pattensen mit dem Ratsentscheid unglaubwürdig. „Einerseits behaupten wir, den Ausbau der Straßen eigenverantwortlich ohne die Beteiligung der Anwohner stemmen zu können – und andererseits beschließen wir gleichzeitig, dass wir sicherheitshalber gar nichts mehr an Straßen machen wollen“, moniert Vogel. Der Rat riskiere, dass der Ausbau für die Stadtkasse Jahr um Jahr teurer werde, führt er weiter aus. „Seriös ist das alles schon lange nicht mehr.“

Verwaltung beginnt mit Planungen für Nachtragshaushalt

Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) hat bereits angekündigt, dass die Stadtverwaltung mit der Planung eines Nachtragshaushalt beginnen wird. SPD-Ratsfrau Andrea Eibs-Lüpcke sagt, dass sie den Beratungen mit Spannung entgegen sieht. „Denn es steht bereits jetzt fest, dass das von der Ratsgruppe veranschlagte Geld für viele wichtige Projekte nicht reichen wird. Das wurde in der Ratssitzung deutlich.“

Von Tobias Lehmann