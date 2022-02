Pattensen

In Pattensen sind wegen des Sturms Bäume umgestürzt. Das Stadtgebiet sei aber im Vergleich zu anderen Kommunen weitgehend verschont geblieben, teilte Stadtbrandmeister Henning Brüggemann mit.

Am Freitagabend versperrte ein umgestürzter Baum die Hiddestorfer Straße, ein weiterer lag quer über die Redener Straße zwischen Koldingen und Reden. „Beide Räumeinsätze waren erforderlich, um auch den vor den Hindernissen stehenden Linienbussen die Weiterfahrt zu ermöglichen“, erläuterte Brüggemann. Dort waren die Ortsfeuerwehren Pattensen und Koldingen im Einsatz.

Nur wenige Minuten benötigen die Feuerwehrleute, um die Redener Straße zu räumen. Quelle: Feuerwehr Pattensen (Henning Brüggemann)

Am Sonnabend fällten Mitglieder der Ortsfeuerwehr Pattensen eine etwa neun Meter hohe Eibe, deren Wurzelteller sich bereist gelöst hatte und die auf die Straße „Am Mühlenfelde“ zu fallen drohte, sowie eine etwa 15 Meter hohe Pappel, deren Stamm gebrochen und in der Baumkrone einer großen Platane hängen geblieben war. Dieser Einsatz war am Alten Rathaus in Pattensen.

Der angebrochene Stamm der Pappel hängt in der Krone einer Platane fest. Quelle: Feuerwehr Pattensen (Henning Brüggemann)

Mit vereinten Kräften wird an der Straße Im Mühlenfeld gezogen. Quelle: Feuerwehr Pattensen (Henning Brüggemann)

Die Feuerwehr hatte im Gerätehaus in Pattensen die örtliche Einsatzleitung eingerichtet. Sie koordiniert die Einsätze.

Bereits am Donnerstag war die Feuerwehr Hüpede zu einem umgestürzten Baum in der Oerier Straße alarmiert worden. Die Ortsfeuerwehr Pattensen wurde zu einer Balkonverkleidung gerufen, die sich gelockert hatte. Sie hat Brüggemann zufolge auch eine undichte Solarthermieanlage begutachtet und einen Ast aus einer Telefonleitung genommen.

Von Andreas Zimmer