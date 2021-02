Hannover

Trotz der steigenden Temperaturen und der anhaltenden Schneeschmelze sieht der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) aktuell keine Hochwassergefahr für Niedersachsen und die Region Hannover. „Der Schnee schmilzt eher langsam, außerdem sind keine Regenfälle vorhergesagt“, erklärt Sprecherin Britta Dörr.

Leinepegel bleiben unter kritischer Marke

Die Leinepegel an den Messstellen in Pattensen-Koldingen und in Herrenhausen sind zwar zuletzt angestiegen, lagen aber am Mittwochnachmittag noch um mehr als einen Meter unter der sogenannten ersten Meldestufe. Diese markiert den Beginn von Ausuferungen, bei denen Flüsse leicht über ihre Ufer treten. „Ein echtes Hochwasser mit Gefahr volllaufender Keller entsteht erst bei Meldestufe drei“, erklärt Dürr. Um diese Marke etwa in Herrenhausen zu erreichen, müsste der Pegel noch um knapp zweieinhalb Meter steigen.

Talsperren bieten noch Stauraum

Auch im weiteren Wochenverlauf soll es gemäß Wettervorhersage nicht nennenswert regnen. Da auch die Talsperren im Harz, die bei Bedarf Wasser zurückhalten können, noch reichlich Stauraum bieten, rechnet der NLWKN damit, dass das Schmelzwasser regulär abfließen kann. Den höchsten Füllstand erreicht aktuell die Innerste-Talsperre mit knapp 66 Prozent. Niedersachsenweit wurde die erste Meldestufe am Mittwoch nur an zwei Punkten erreicht – an der Fuhse bei Peine und an der Hase im Oldenburger Münsterland.

Von Bernd Haase