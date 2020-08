Hüpede

Ein 40-Jähriger aus Springe hat sich bei einem spektakulären Unfall am Sonntag gegen 18 Uhr in Hüpede nur leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam der Springer in seinem VW Sharan aus bisher ungeklärten Gründen auf der Bennigser Straße ins Schleudern. Sein Wagen rammte das Heck eines am Straßenrand parkenden Ford Ka, durchbrach einen Gartenzaun und kam erst auf dem Hof eines privaten Hauses zum Stehen.

Schaden beträgt mindestens 10.000 Euro

Die Polizei schätzt den Schaden am Ford Ka und am Gartenzaun auf jeweils 5000 Euro. Eine Schätzung für den Schaden an dem VW liegt noch nicht vor. „Der Verkehrsunfalldienst ermittelt zurzeit noch, warum der Fahrer auf der Landesstraße ins Schleudern geraten ist“, teilt eine Polizeisprecherin mit. Der 40-Jährige wurde trotz seiner nur leichter Verletzung vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein ebenfalls alarmierter Rettungshubschrauber war am Einsatzort nicht mehr erforderlich.

Pattensens Stadtbrandmeister Henning Brüggemann erklärte, dass die Feuerwehr zunächst die Meldung bekommen habe, an der Unfallstelle gebe es drei Verletzte und eine eingeklemmte Person. Darum fuhren 29 Mitglieder der Ortsfeuerwehren Hüpede und Pattensen in sechs Fahrzeugen an den Einsatzort. Dort stellte sich heraus, dass die Rettungskräfte den Fahrer des VW bereits aus seinem Wagen befreit hatten und es keine weiteren am Unfall Beteiligten gab.

Feuerwehr beendet Einsatz nach einer Stunde

Da der Einsatz des hydraulischen Rettungsgeräts nicht erforderlich war, konnten die Einsatzmitglieder aus Pattensen den Unfallort schon nach wenigen Minuten wieder verlassen. Unter der Einsatzleitung von Jens Beier sicherten die Einsatzkräfte aus Hüpede den Unfallort, trennten die Stromversorgung am VW und streuten auslaufenden Betriebsstoffe ab. Gegen 19 Uhr übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle der Polizei.

Die Landesstraße war während der Sicherungsarbeiten und der Unfallaufnahme durch den Verkehrsunfalldienst rund eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Von Tobias Lehmann