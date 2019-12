Zwei Lastwagen sind am Freitagabend auf der Pattenser L 460 zwischen Schulenburg und der B 3 zu nah aneinander vorbeigefahren. An einem der 12-Tonner ging ein Spiegel für 600 Euro zu Bruch. Weil der Fahrer weiter fuhr, ermittelt die Polizei nun bei einer Sarstedter Firma wegen Unfallflucht.

