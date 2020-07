Pattensen

„Ist das mein Essen?”, fragt eine Frau und deutet auf die Box, nachdem Marc Kretzschmar sie ihr vor die Haustür in Pattensen gestellt hat und anderthalb Meter zurückgetreten ist. Der 49-Jährige nickt freundlich und sagt: „Ja, das haben Sie doch bestellt.” Die Frau blickt sich etwas verwundert um, auf der Suche nach einer Kamera, die die Situation filmt. Dann sagt sie nachdrücklich: „Ich habe Sie neulich im Fernsehen gesehen!“ Tatsächlich wirkte der Inhaber des Café Anno in Pattensen unlängst bei einer ausgestrahlten Folge der Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ mit. Das, so sagt er, hindere ihn keineswegs, sein Team zu unterstützen und selbst mal Essen auszuliefern, wenn es hoch her gehe.

Der Kunde bestimmt, wann das Tagwerk endet

„In der Gastronomie definiert der Kunde deinen Tagesablauf“, erklärt der Gastronom, als er sich im ebenfalls von ihm betriebenen Restaurant Zeitlos im Sessel niederlässt. Gerade noch waren die Handwerker im Haus, haben die Bratgerätschaft ersetzt. Die Flügeltür zur Küche schwingt auf und zu, die Belegschaft rotiert, bereitet Speisen vor, während Kretzschmar lächelnd kommentiert: „Jeder Tag in der Gastronomie ist anders.“

Nur einen einzigen Tag würde er aus dem Kalender streichen, wenn er könnte: den Pfingstmontag zur Jahrtausendwende. An diesem Tag blickte Kretzschmar plötzlich in den Pistolenlauf eines maskierten Mannes, der ihn unter Waffengewalt zwang, den Safe einer Hannoveraner Großgastronomie zu öffnen. Für diese arbeitete der ausgebildete Koch und frisch studierte BWLer als Controller.

Raubüberfall verursacht Albträume

Insgesamt soll sich der Täter mit 160.000 D-Mark (etwa 80.000 Euro) aus dem Staub gemacht haben und bis heute nicht gefasst worden sein. „Der prägnanteste Augenblick war der, als ich mit der Kellnerin gefesselt auf dem Boden saß und versuchte, mein Handy zu verdecken, um zu vermeiden, dass der Räuber es mir stiehlt“, erzählt der Mann, der inzwischen auch Familienvater ist. Als dies Geräusche verursachte, habe der Täter mit den Worten gedroht: „Noch einmal, dann knallt’s.“

Mehrere Jahre in Folge vermied Kretzschmar, am Pfingstmontag, zu schlafen, um Albträumen zu entfliehen, setzte sich mal allein, mal in Begleitung ins Auto und fuhr durch die Nacht. „Ich habe in dieser Zeit in Pattensen Ecken gesehen, die ich sonst nie entdeckt hätte“, sagt er und lacht. Mit Leichtigkeit gelingt ihm der Perspektivwechsel. „Ich habe mir angewöhnt, über das Gute zu sprechen und das Schlechte für mich zu behalten.“ Wo andere das halbleere Glas sehen, sei es bei ihm immer halbvoll – und für seine Gäste stets komplett gefüllt, scherzt er.

„Jeder Tag in der Gastronomie ist anders“: Marc Kretzschmar hat vor 17 Jahren das Café Anno übernommen. Quelle: Marian Prill

Gäste können in den Jugendbüchern des Wirts blättern

Beide Lokalitäten, das Café Anno und das Restaurant Zeitlos, tragen Kretzschmars Handschrift. Im Zeitlos können sich Gäste niederlassen und seine eigenen Bücher aus Jugendzeiten lesen oder Bilder von Vladimir Paramon ansehen, die die Wand verzieren und gekauft werden können. Vom vierstelligen Verkaufspreis möchte Kretzschmar keinen Cent haben und erklärt: „Ich helfe Leuten gerne. Bei uns soll sich jeder wohlfühlen.“

Als Marc Kretzschmar die Gästezahl überschlägt, die das Anno-Team seit seiner Übernahme im Jahr 2003 schon bedient hat, staunt er selbst nicht schlecht. „Das müssen etwa 500.000 Kunden gewesen sein.“ Das sind so viele Menschen, dass sich mit ihnen zehn Mal die HDI Arena in Hannover füllen ließe.

Serie „Eine Stunde mit ...“ Tafelhelfer, Künstler, Landwirt oder Polizist:In unserer Serie „Eine Stunde mit ...“ wollen wir die Pattenser zum Gespräch bitten, sie kennenlernen und ihre Geschichten erzählen. Unsere Reporter sind im ganzen Stadtgebiet unterwegs, um eine interessante Stunde mit ihnen zu verbringen.

Von Marian Prill