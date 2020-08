Pattensen

Die Stadt Pattensen hat die Marke von 15.000 Einwohnern wieder überschritten. Das teilt die Region Hannover in der aktuellen Statistik der Bevölkerungszahlen mit. Pattensen hat im zweiten Quartal dieses Jahres 37 neue Einwohner bekommen und hat damit jetzt insgesamt 15.024 ansässige Bürger. Die positive Entwicklung war schon im ersten Quartal 2020 abzusehen.

Schon da verzeichnete die Region Hannover für Pattensen das zweitstärkste relative Wachstum unter den 21 Kommunen. Diesen Platz kann die Stadt weiterhin mit einem Wachstum von 0,25 Prozent behaupten. Auf dem ersten Platz liegt Neustadt am Rübenberge mit einem Wachstum von 0,29 Prozent.

Nur Wennigsen ist noch kleiner als Pattensen

Bezogen auf die Gesamtzahl der Einwohner befindet sich Pattensen mit 15.024 Bürgern allerdings weiterhin auf Platz 20. In der Region Hannover ist nur Wennigsen mit 14.396 Einwohnern noch kleiner. Inklusive der Landeshauptstadt hat die Region Hannover 1.176.406 Einwohner. Das sind 2506 Bürger weniger als im ersten Quartal des Jahres.

Zehn der 21 Kommunen sind im Zeitraum von April bis Juni gewachsen. Beim relativen Wachstum liegt Pattensen in der Statistik gleichauf mit der Nachbarkommune Hemmingen. Auch die Verteilung des Wachstums soll in beiden Städten ähnlich sein. Größer werden vor allem die ohnehin einwohnerstarken Stadtteile wie in Pattensen Schulenburg und Pattensen-Mitte sowie in Hemmingen Arnum und Hemmingen-Westerfeld. Für die kleineren Stadtteile trifft das nur punktuell zu.

Wachstumsprognose bis 2030 bleibt für Pattensen positiv

Bereits im Februar hatte die Region Hannover eine Bevölkerungsprognose für die 21 Kommunen bis 2030 veröffentlicht. Auch dort lag Pattensen mit einem angenommenen Wachstum von rund 4,2 Prozent, was rund 600 neuen Einwohnern entspricht, auf Platz zwei der am stärksten wachsenden Kommunen.

Bürgermeisterin Ramona Schumann freute sich darüber. Sie wies aber auch darauf hin, dass jeder Bürger eine neue Herausforderung für die Stadt sei und ein kontinuierliches Wachstum deshalb vorbereitet werden müsse. Dazu soll unter anderem auch das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) dienen, das dieses Jahr gestartet werden soll. Das größte Neubaugebiet der Stadt wird zurzeit am nördlichen Ortseingang von Pattensen-Mitte entwickelt. In dem Areal mit dem Namen Mühlenfeld soll ein rund zehn Hektar großes Neubaugebiet entstehen, das Platz für rund 1200 neue Einwohner bieten soll.

Von Tobias Lehmann