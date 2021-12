Hüpede

Jan-Hendrik Lüdtke ist eigentlich ein Weihnachtsmuffel gewesen. „Es ist eine kindliche Vorbelastung gewesen, dass das Elternhaus immer stark beleuchtet worden war“, sagt der 40-Jährige. Doch nachdem der neu hinzugezogene Nachbar Benjamin Sölter (30) in der Vorweihnachtszeit des vergangenen Jahres mit Lichterketten und leuchtender Deko seinen Garten schmückte, packte Lüdtke ebenfalls wieder das Weihnachtsfieber. Seither ist er nicht mehr zu bremsen. Inzwischen ist mit Mike Felix (48) ein weiterer Nachbar dabei. Unter ihnen ist ein kleiner, freundschaftlicher Wettstreit ausgebrochen, wer die beeindruckendste Dekoration im Garten stehen hat. Alle drei haben zudem ein großes, gemeinsames Ziel.

Festliche Beleuchtung: Drei Hüpeder Nachbarn haben ihre Gärten weihnachtlich dekoriert. Quelle: Mark Bode

Immer wieder beobachtet Lüdtke aus dem Fenster, wie Passanten vor den Gärten an der Straße Im Krugfeld stehen bleiben. „Bauarbeiter hatten schon Selfies gemacht. Und selbst eine Polizeistreife hatte hier angehalten“, ergänzt Sölter. Es erfreue sie, dass nicht nur sie Spaß an den blinkenden Lichtern haben. „Wir machen das nicht nur für uns. Wir machen es auch für andere“, sagt Lüdtke. Natürlich sei es immer Geschmackssache. „Es muss auch nicht jedem gefallen“, sagt er. Er könne damit leben, wenn Leute seine Deko als kitschig bezeichnen. Als großer Fan der Vereinigten Staaten kann es für ihn und die Familie aber gar nicht bunt und schillernd genug sein. Aus den USA kommt auch der aufblasbare Weihnachtsmann im Garten. Der Rest stammt aus Geschäften in der Umgebung.

Dachdecker baut Dekorationen selbst

Lüdtke hatte es eigentlich nicht für möglich gehalten, dass er von Weihnachtsdekorationen noch einmal so begeistert sein könnte. „Ich hatte mir fest vorgenommen: Wenn ich mal ein eigenes Haus habe, dass ich nicht mehr dekoriere.“ Doch nach Sölters Initiative im vergangenen Winter war er ebenfalls Feuer und Flamme. Inzwischen führen die beiden befreundeten Nachbarn am Esstisch Fachgespräche über Zuleitungen und Stromverbrauch von Lichterketten. Der Dritte im Bunde ist in diesem Jahr Mike Felix. Der gelernte Dachdecker ließ sich von den beiden Nachbarn infizieren und bastelt aus Holz nun sogar eigene Dekorationen und beleuchtet sie: Rentier, Stern, Weihnachtsbaum. Er habe an den Lichtern auf den benachbarten Grundstücken immer mehr Gefallen gefunden und wolle nun mitmischen, sagt der 48-Jährige.

„Er stellt uns inzwischen in den Schatten“, sagt Sölter. Natürlich sei alles freundschaftlich gemeint und kein ernsthafter Wettstreit, betonen alle drei. Allerdings sorge eine Neuanschaffung eines Nachbarn bei einem selbst für zusätzlichen Ansporn, sich ebenfalls noch zu steigern. In der Woche vor Totensonntag hatte Lüdtke damit begonnen, die zahlreichen Dekorationen aus dem Keller nach oben zu schleppen und langsam aufzubauen. Dabei habe er keinen konkreten Plan im Kopf, wo welche Lichterkette angebracht werden soll. „Das ergibt sich spontan“, sagt er. Etwa 30 Arbeitsstunden steckten in den Vorbereitungen. Erst nach Totensonntag, wie es traditionell üblich ist, wurde die Beleuchtung per Zeitschaltuhr aktiviert. „Zum Anleuchten an dem Montagabend hatten wir Freunde zum Grillen auf die Straße eingeladen“, sagt Sölter.

Weihnachtsmusik erklingt im Garten

Doch nach dem Aufbau der Dekorationen ist die Arbeit noch nicht beendet. Ich nehme mir beim Einkaufen immer vor, nichts Neues mehr zu holen. Aber dann entdecke ich doch noch etwas im Angebot und kann nicht widerstehen“, sagt Lüdtke. Die neuen Artikel müssen dann natürlich auch noch verbaut werden. Er hat im Garten sogar wetterfeste Lautsprecher eingerichtet. „Einigen Nachbarn war die Weihnachtsmusik zu laut“, sagt er. Deshalb wolle er sich in diesem Jahr lediglich auf die Adventssonntage beschränken.

Problematisch sei lediglich, dass die Möglichkeiten der Dekorationen aufgrund des begrenzten Platzes eingeschränkt sind. „Es passt auf die 70 Quadratmeter Garten nicht so viel rein“, sagt Lüdtke. Er hätte gerne noch einen aufblasbaren Schneemann auf dem Rasen stehen. „Aber dafür ist das Grundstück zu klein.“ Das Highlight für die Vorweihnachtszeit im nächsten Jahr ist bereits in Planung: Auf dem Dach soll ein Schlitten mit Rentieren platziert werden – natürlich in leuchtenden Farben.

Ziel: 50.000 Lichter in den Gärten

Um die Stromkosten mache sich Lüdtke keine großen Sorgen. „Das sind alles LED-Lichter“, sagt er. 600 bis 700 Watt würden diese verbrauchen. „Am Ende der Weihnachtszeit kommen wir hochgerechnet auf etwa zusätzlich 90 Euro“, sagt der Familienvater. Das sei ihm die Sache wert. Lüdtke schätzt, dass etwa 20.000 Leuchten in den drei Gärten installiert sind. „Wir wollen es auf 50.000 Lichter bringen“, sagt er. Dann bleiben bestimmt noch mehr Menschen bei den Grundstücken stehen.

