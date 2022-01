Wennigsen/Pattensen/Ronnenberg

Neuer Job – und wieder als kommunale Verwaltungskraft: Ronnenbergs frühere Bürgermeisterin Stephanie Harms ist seit Anfang Januar Rechnungsprüferin der Stadt Pattensen und der Gemeinde Wennigsen. Die 49-jährige Diplom-Kauffrau hatte erst im Oktober an ihrem letzten offiziellen Arbeitstag als Rathauschefin in Ronnenberg ihre Entlassungsurkunde erhalten. Seit dem 1. Januar ist sie nun bei der Stadt Pattensen angestellt und wegen einer Kooperation auch für die Gemeinde Wennigsen als Rechnungsprüferin zuständig.

„Mein Ziel war es, schnellstmöglich eine neue Stelle zu finden und ins Arbeitsleben zurückzukehren“, sagt Harms. Sie habe deshalb auch frühzeitig Bewerbungen geschrieben. Die CDU-Politikerin hatte am 26. September die Bürgermeister-Stichwahl gegen den SPD-Konkurrenten Marlo Kratzke verloren. Am 29. Oktober war offiziell ihr letzter Arbeitstag im Rathaus. Am 31. Oktober endete ihre fast achtjährige Amtszeit als Bürgermeisterin von Ronnenberg.

Bereits etwas früher hatte Harms nach eigenen Angaben im Internet die von der Stadt Pattensen ausgeschriebene Stelle für das Rechnungsprüfungsamt entdeckt – und sich darauf beworben. „Das Bewerbungsverfahren war Mitte Dezember abgeschlossen“, sagt die 49-Jährige. Im Dezember wurde sie auch vom Rat der Stadt Pattensen zur neuen Rechnungsprüferin berufen. Derzeit läuft ihre Probezeit für die unbefristete Vollzeitstelle.

Harms hat künftig ihr Büro zwar in Pattensen, wird aber wegen der Kooperation der beiden Kommunen auch in Wennigsen als Rechnungsprüferin fungieren. Die studierte Diplom-Kauffrau hatte auch vor ihrer Amtszeit als Bürgermeisterin bereits für verschiedene Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gearbeitet. Nun ist sie unter anderem dafür zuständig, die Jahresabschlüsse der Kommunen, Abschlüsse mit kommunalen Beteiligungen, Haushaltspläne oder auch Vergabeaufträge für Neuanschaffungen zu prüfen. Sie ist zwar bereits seit Anfang Januar in ihrem Pattenser Büro im Einsatz. „In Wennigsen werde ich mich in den nächsten Tagen vorstellen“, kündigt Harms an.

Klokemann: „Ich bin froh, dass wir eine kompetente Lösung gefunden haben“

Im Rathaus der Gemeinde Wennigsen ist Bürgermeister Ingo Klokemann sehr zufrieden mit der Stellenbesetzung. „Ich bin froh, dass wir für den Posten eine kompetente Lösung gefunden haben“, sagt Klokemann. Harms bringe Erfahrung in der kommunalen Verwaltungsarbeit sowie im Umgang mit dem politischen Geschehen mit, sagt Wennigsens Bürgermeister. Bislang war die Stelle im Rechnungsprüfungsamt bei der Gemeinde Wennigsen angesiedelt. Nachdem Harms Vorgänger kürzlich in den Ruhestand gegangen war, wechselt die Stellenansiedlung des Kooperationsmodells nun nach Pattensen.

Harms freut sich über die neue Herausforderung: „Das ist ein Bereich, in dem ich alle meine bisherigen beruflichen Erfahrungen kombinieren kann“, sagt sie. Was Harms außerdem glücklich macht: „Ich bin weiterhin nicht nur in der Region Hannover, sondern sogar im Calenberger Land tätig“, sagt die Empelderin.

Von Ingo Rodriguez