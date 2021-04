Pattensen

Die Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen sucht gemeinsam mit dem Kreissportbund Hildesheim sowie dem Regionssportbund Hannover die Sterne des Sports des Jahres 2021. An dem Wettbewerb interessierte Sportvereine können ab sofort bis zum 30. Juni bewerben. Mitmachen können alle Sportvereine mit Sitz im Geschäftsgebiet der Volksbank. Über Bildung, Ehrenamtsförderung, Klima- und Naturschutz bis hin zu Integration und Inklusion seien alle Projektbereiche willkommen, teilt die Volksbank mit.

„Sportvereine leisten jeden Tag einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag und das selbst in Ausnahmesituationen, wie wir sie gerade erleben“, sagt Bank-Vorstandsmitglied Volker Böckmann. „Dieses besondere Engagement verdient entsprechende Anerkennung.“ Er verspricht: „Sie brauchen keine aufwendige Bewerbung zu befürchten.“ Diese sei „wirklich ganz einfach“ und online auf der Internetseite unter www.vb-eg.de/sterne-des-sports auszufüllen.

Für Stern des Sports in Gold gibt es 10.000 Euro Preisgeld

Der Wettbewerb Sterne des Sports läuft über drei Ebenen: Auf der lokalen Ebene wartet auf den Sieger der Große Stern des Sports in Bronze. Mit dieser Auszeichnung erhält der Gewinner ein Preisgeld von 1500 Euro und qualifiziert sich für den Landesentscheid. Bei der Preisverleihung des Großen Stern des Sports in Silber erhält der Gewinner ein Preisgeld von 2500 Euro. Alle erstplatzierten Landessieger nehmen anschließend am Bundesentscheid um die Sterne des Sports in Gold verbunden mit einem Preisgeld von 10.000 Euro teil.

Von Mark Bode