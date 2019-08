Wie schlimm steht’s um die Marienburg? Ein Rundgang mit Ernst August

Hannover

Die Aussicht ist majestätisch. Von hier oben sieht das Leinetal aus, als habe ein Landschaftsmaler es erschaffen. Ernst August Erbprinz von Hannover steht auf der großen Terrasse der Marienburg und lässt den Blick über die Zinnen schweifen: „Dieses Panorama hat den Ausschlag dafür gegeben, Schloss Marienburg gerade hier zu errichten“, sagt er. Sein Urururgroßvater, Hannovers letzter König Georg V., ließ das pittoreske Schloss vor rund 160 Jahren für seine Frau Marie erbauen.

Allerdings finden derzeit keine öffentlichen Veranstaltungen auf der Terrasse statt. Im Betonestrich klaffen Risse, bei den Zinnen bröselt Mörtel aus den Fugen. „Die natürliche Felswand unter uns verwittert, Teile der Außenmauer drohen abzurutschen“, sagt Nicolaus von Schöning, der seit Anfang Juli die Geschäfte auf dem Welfenschloss führt. „Die Felswand zu stabilisieren ist jetzt eine der dringlichsten Aufgaben.“

Mit insgesamt 27,2 Millionen Euro finanzieren Bund und Land die geplante Sanierung des Schlosses. Vom Keller bis zum Dach soll die Burg instand gesetzt werden: Außenmauer, Abwasserleitungen, Fenster, Fassaden und Innenräume. Im kommenden Jahr sollen die Arbeiten beginnen; für sechs Bauphasen sind offiziell sechs Jahre veranschlagt. „Wir werden sehr gute Spezialisten für diese besondere Baustelle brauchen, deshalb kann es sich auch länger hinziehen“, sagt von Schöning beim Rundgang mit der HAZ durch das Schloss. „Unser Ziel ist es aber, in acht Jahren fertig zu sein.“

Lesen Sie mehr:

Interview mit dem neuen Betreiber der Marienburg

Malereien hinter Tapete

Auch die sogenannte Morning Hall ist für Besucher derzeit nicht zugänglich. Ernst August von Hannover deutet auf die Wand. An einigen Stellen ist die schmucklose Tapete abgelöst, dahinter scheinen leuchtende Wandmalereien auf. „Dass die Tapete nicht original ist, haben wir immer gewusst, doch die Sagen- und Märchenbilder des Malers Otto Knille darunter haben wir erst vor einiger Zeit wiederentdeckt“, sagt er. Die mittelalterlichen Motive sollen im Zuge der Sanierung freigelegt werden.

Zur Galerie Ernst August Erbprinz von Hannover und Nicolaus von Schöning führen die HAZ durch die Marienburg.

Der Baumaßnahme waren lange Querelen vorangegangen. Ursprünglich wollte Ernst August das Schloss für den symbolischen Preis von einem Euro an die öffentliche Hand verkaufen – er beteuerte, sich den Unterhalt nicht mehr leisten zu können. Sein Vater, mit dem er im Clinch liegt, torpedierte die Pläne und forderte die Burg sogar zurück, die er seinem Sohn 2004 geschenkt hatte. Im März legte Ernst August junior dann einen neuen Plan vor: Er will Burg und Kunstschätze für 6 Millionen Euro nun in eine gemeinnützige Stiftung einbringen.

Inzwischen ist klar, wie diese aussehen soll. Nach Informationen der HAZ fungiert von Schöning, dessen Schloss Marienburg GmbH das Anwesen als Pächter betreibt, auch als Stiftungsvorstand und somit als eine Art Geschäftsführer. Den Vorsitz im fünfköpfigen Stiftungsrat übernimmt Ernst August junior. Neben Carl Graf von Hardenberg als Vertreter des Betreibers sind dort auch die Region Hannover sowie mit zwei Sitzen das Land Niedersachsen vertreten. „Die öffentliche Hand hat also die Mehrheit“, sagt Ernst August.

Der schöne Schein ist trügerisch: Die Marienburg hat eine intensive Sanierungskur dringend nötig. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Stiftung soll Burg erhalten

Laut Satzung kann der 35-Jährige seinen Nachfolger selbst bestimmen, die Welfen behalten auf ihrem Stammsitz also einen Fuß in der Tür. „Meine Familie bleibt Schloss Marienburg weiter eng verbunden“, sagt Ernst August. Erst kürzlich hat er in der Schlosskapelle seinen im März geborenen Sohn taufen lassen, auf den Namen Welf August Yohannes Ferdinand Karl Wilhelm Anthony Julio Mario.

Voraussichtlich im Dezember wird der Landtag per Haushaltsbeschluss 13,6 Millionen Euro für die Sanierung zur Verfügung stellen. Wenn die Stiftungsaufsicht dann grünes Licht gibt, kann die Stiftung zum 1. Januar 2020 ihre Arbeit aufnehmen. Sie soll die Marienburg mit den Pachteinnahmen der Betreiber erhalten und die Baumaßnahmen koordinieren.

Schöne Aussichten: Nicolaus von Schöning (l.) und Ernst August von Hannover auf dem Turm der Marienburg. Quelle: Samantha Franson

In der prachtvollen Bibliothek bleibt Ernst August stehen. Er deutet zur Decke, die farbenprächtigen Malereien dort sind teils abgeplatzt. „Auch sie sollen bei der Sanierung vorsichtig restauriert werden“, sagt er. Ein paar Meter weiter, im Rittersaal, wird dann auch der schnöde Linoleumboden ausgetauscht. Die berühmten Silbermöbel aus dem Besitz von Georg II., die hier noch vor Kurzem standen, sind inzwischen verschwunden. „Während der Baumaßnahmen werden sie vorübergehend im Braunschweiger Herzog-Anton-Ulrich-Museum stehen, um dann an einen hierfür hergerichteten Ort auf die Marienburg zurückzukehren“, sagt Ernst August.

Harte Verhandlungen

Dem Vernehmen nach gab es um die Silbermöbel zuletzt harte Verhandlungen. Das Landesmuseum Hannover hat für 1,84 Millionen Euro insgesamt 139 Kunstschätze erworben, die dauerhaft öffentlich auf der Marienburg zu sehen bleiben sollen. „Mit dem Erlös werden aufgelaufene Verluste der bisherigen Betreibergesellschaft abgedeckt und Darlehen getilgt, die in den Jahren der Verhandlungen zur Rettung der Marienburg angefallen sind“, sagt Ernst August. Die Silbermöbel jedoch bleiben im Besitz der Welfenfamilie.

Zur Galerie Auf der Marienburg sind viele wertvolle Gemälde zu sehen.

Die Holztreppe knarrt leise, als Ernst August die Stufen des Burgturmes erklimmt, den er schon vor einigen Jahren hat herrichten lassen. Von hier oben blickt man auf die zerklüftete Dachlandschaft des Schlosses. „Die Bleibleche in den Dachkehlen sind teils undicht und müssen ausgetauscht werden“, erklärt er. Sind alle diese Schäden der Grund dafür, dass die zwischenzeitlich mal als Eigentümerin vorgesehene Klosterkammer den Sanierungsbedarf intern auf 42 Millionen Euro veranschlagt hat? Ernst August versichert, das sei zu viel und verweist auf ein Gutachten des Ingenieurbüros IGP Gockel, in dem alles berücksichtigt worden sei – „bis zur letzten Türklinke“.

„Wir haben genau durchgerechnet, wie viel es braucht, um das Schloss so zu sanieren, dass es auf Dauer rentabel bewirtschaftet werden kann“, sagt auch von Schöning. Und was, wenn Ernst August senior versuchen sollte, auch die Stiftungspläne auszuhebeln? Ernst August junior gibt sich gelassen. „Ich kann uneingeschränkt über die Marienburg und die Kunstwerke verfügen“, sagt er – da sehe er sich durch ein Rechtsgutachten bestätigt, das der Jurist Peter Götz von Olenhusen im Auftrag des Landes erstellt hat. „Wir haben mit dem Land eine hervorragende Lösung gefunden, mit der auch meine gesamte Familie zufrieden sein kann.“

Wollen Sie auch einen Blick hinter die Kulissen der Burg werfen?

Die Marienburg bietet zwei besondere Schlossführungen an

Landesmuseum bekommt Kunst für 1,84 Millionen Es ist ein Deal im großen Stil: Das Landesmuseum Hannover hat jetzt insgesamt 139 Kunstwerke vom Welfenhaus erworben, die auf der Marienburg zu sehen sind – für 1,84 Millionen Euro. Meist handelt es sich um Gemälde, etwa um die großen Herrscherporträts im Rittersaal. Besonders kostbar ist ein Porträt des Malers Allan Ramsay von Königin Charlotte. „Dies könnte sogar älter sein als sein Pendant im Besitz der Queen, muss jedoch restauriert werden“, sagt ein Mitarbeiter des Kulturministeriums. Zu dem Konvolut gehören auch Dutzende Landschaftspastelle der Domänen des Königreichs Hannover sowie das Leibniz-Porträt in der Schlossbibliothek und das große Jagdgemälde aus dem 17. Jahrhundert, das im Waffenraum ausgestellt wird. Den größten Anteil der Kosten – etwa 30 Prozent – hat die Kulturstiftung der Länder übernommen. Außerdem beteiligten sich Sparkassen-Stiftung und -Verband sowie VGH-Stiftung und Ernst-von-Siemens-Kunststiftung an der konzertierten Kunstaktion. Derzeit sind die Schätze per Ausstellungsvertrag an die Schloss Marienburg GmbH als neuen Betreiber des Schlosses ausgeliehen. Zwei Gemälde des einstigen Starmalers Friedrich Kaulbach, darunter ein fast vier Meter langes Bild der Familie von Georg V., hat die Stiftung Niedersachsen erworben. Die VGH kaufte ein Porträt von König Georg II. Alle Werke sollen jedoch dauerhaft auf der Marienburg bleiben.

Von Simon Benne