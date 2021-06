Pattensen

Der Schaden an einem in Pattensen abgestellten VW Golf ist mit geschätzt 700 Euro alles andere als eine Bagatelle. Unbekannte haben den an der Zehlendorfer Straße geparkten Wagen auf dem Dach zerkratzt – und nicht nur da. Mehrere Kratzer führen in Längsrichtung vom Dach aus über die Heckscheibe bis hinunter zu den Rückleuchten, teilte die Polizei in Springe mit. Die Tat wurde erst jetzt bekannt und soll im Zeitraum zwischen dem 14. Juni und 24. Juni begangen worden sein.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise und ist in dem für Pattensen mit zuständigen Kommissariat in Springe erreichbar unter Telefon (05041) 94290.

Unter derselben Nummer können sich auch Menschen melden, die mehr über den Verbleib eines Damenfahrrades wissen, das zwischen dem 10. und 12. Juni von der Bushaltestelle an der Hiddestorfer Straße gestohlen wurde. Der 70-jährige Besitzer hatte das Rad dort abgestellt und mit einem Seilschloss gesichert. Schaden: rund 100 Euro.

Von Astrid Köhler