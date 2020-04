Hannover

Beim Aufbau des Behelfskrankenhauses auf dem Messegelände packen viele Ehrenamtliche mit an. Unter ihnen ist auch ein prominentes Gesicht: der ehemalige Vize-Kanzler und Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler.

„Wie kann ich helfen?“

In dem Behelfskrankenhaus, das in Kooperation der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), der Region Hannover und der Bundeswehr auf dem Messegelände entstanden ist, sollen im Notfall bis zu 460 Covid-19-Patienten behandelt werden können. Allerdings schiebt Rösler dort keine Betten in die dafür vorgesehenen Buchten, sondern hilft bei der Organisation und Koordination der Klinikabläufe. „Ich koordiniere zwischen den verschiedenen Akteuren“, berichtet Rösler. Er arbeite an der „Schnittstelle zwischen Politik, Verwaltung, Bundeswehr und Medizin“, wie er es ausdrückt, um organisatorische Fragen zu klären. Das nehme viel Zeit in Anspruch, aber es sei auch sehr erfüllend, etwas tun zu können. An die Aufgabe sei er denkbar einfach gekommen, meint der 47-Jährige: „Ich habe nur gefragt: Wie kann ich helfen?“

Viele Akteure noch bekannt

Bei dem Job kommt Rösler zugute, dass er viele Akteure noch von früher kennt. Er hat an der MHH studiert, der Herzspezialist Professor Axel Haverich war sein Doktorvater. Außerdem hat er noch vor seinem Wechsel in die Bundespolitik 2009 häufig mit Politikern in Hannover zu tun gehabt. Zudem hat Rösler als Stabsarzt der Reserve Kontakte zur Bundeswehr. „Und die Grundbegriffe einer Krankenhausplanung sind mir auch nicht fremd, das hilft natürlich“, sagt er.

Beruflich hat Rösler die Möglichkeit, sich die Zeit entsprechend einzuteilen. Nach seinen Jobs beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos und für die chinesische Hainan Cihang Charity Stiftung in New York hat er nun Aufsichtsratsmandate, Kuratoriumssitze und Beiratsmandate bei zahlreichen Firmen und Stiftungen rund um den Globus inne. Seinen Wohnsitz hat der ehemalige Vizekanzler, der lange in Hannover zu Hause war, mit seiner Familie in der Schweiz.

Von Heiko Randermann