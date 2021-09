Hannover

Es gibt weiter große Verwirrung um die Corona-Quarantäneregeln für Schulen. Während die Region Hannover auf ihrer Homepage erklärt, dass Schülerinnen und Schüler sich selbst nach fünf Tagen von einer Quarantäne freitesten können, schreiben Schulleiter an Eltern, dass genau das nicht gehe. Stattdessen müssten die Kinder und Jugendlichen auf einen entsprechenden Brief des Gesundheitsamtes warten, bevor sie wieder zur Schule gehen dürften.

Widerspruch durch Neuregelung

Wie löst sich der Widerspruch auf? Seit Donnerstagnachmittag, also erst seit sehr kurzer Zeit, gelten nach Angaben der Regionsverwaltung neue Regelungen: Schülerinnen und Schüler, die direkten Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatten, werden vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt (in der Regel nicht mehr ganze Klassen, sondern nur unmittelbare Sitznachbarn). Um die Quarantäne zu beenden, brauche es nun tatsächlich nicht mehr ein weiteres Schreiben vom Gesundheitsamt, sondern die Schülerinnen und Schüler könnten sich nach fünf Tagen freitesten, sagt Christoph Borschel, Sprecher des Gesundheitsamtes – auch, wenn sie bereits einen anders lautenden Bescheid bekommen haben. Das negative Testzertifikat müssen sie dann in der Schule vorzeigen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geimpfte haben es leicht

Wer vollständig geimpft oder genesen sei, für den sei es noch einfacher, erläutert Borschel. Sollten diese Personen Kontakt zu einem Infizierten gehabt und eine Quarantäneanweisung erhalten haben, können sie diese sofort kontern. Sie müssten den Geimpften- oder Genesenennachweis per E-Mail an coronavirus@region-hannover.de schicken und seien ab demselben Moment von der Quarantänepflicht befreit, sagt Borschel. Diese Regeln hat die Region auch auf ihrer Homepage www.hannover.de veröffentlicht. Sie entsprächen den RKI-Vorgaben.

Von Heiko Randermann