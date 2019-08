Hannover

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha ist bei den Bürgern in der Region beliebt, wie nie zuvor. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter 1000 Kunden in der Landeshauptstadt und im Umland, die das Unternehmen selbst in Auftrag gegeben hat.

Telefonische Umfrage im Juni

Laut der Umfrage, die im Juni telefonisch durchgeführt wurde, sind 94 Prozent der Bürger mit der Arbeit von Aha zufrieden. Bei der vorangegangenen Umfrage waren es noch 85 Prozent. Im Vergleich mit den Entsorgungsunternehmen anderer Städte liege Aha oft deutlich über dem Durchschnitt, sagte Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz am Donnerstag bei der Vorstellung der Ergebnisse der Studie. Als Beispiel nannte er die Freundlichkeit der Beschäftigten und das Erscheinungsbild der Müllwerker.

Zufriedenheit ist bei den Gebühren nicht ganz so groß

Kleine Einschränkungen gibt es bei der Zufriedenheit mit den Müllgebühren. 26 Prozent der Befragten sind mit den Gebühren sehr zufrieden, 36 Prozent eher zufrieden. Allerdings sind 29 Prozent nur teils, teils zufrieden, 8 Prozent eher unzufrieden und 1 Prozent gar nicht zufrieden.

Nachholbedarf bei Hannocino

Nachholbedarf sieht Schwarz beim Mehrwegbecher Hannoccino. Ihn kennen bisher nur 31 Prozent der Befragten, hier könne der Bekanntheitsgrad noch gesteigert werden, meint der Geschäftsführer. Die meisten Kritik in der Umfrage kam an der Sauberkeit der Biotonne und der fehlenden Reißfestigkeit der gelben Säcke für Verpackungsabfälle.

Von Mathias Klein