Monatelang hatten Regionspräsident Hauke Jagau und die Bürgermeister der Städte und Gemeinden um die Regionsumlage gestritten, jetzt sieht es nach einer Einigung aus. Bei einem für Donnerstag geplanten Treffen werde es voraussichtlich eine Aussöhnung geben, hieß es am Dienstag bei Bürgermeistern.

Zustimmung in der Koalition

Ein in der SPD-Regionsfraktion beschlossenes Papier stößt jedenfalls sowohl bei den Bürgermeistern als auch in der Großen Koalition in der Regionsversammlung auf Zustimmung. Der Vorschlag wahre die finanziellen Handlungsspielräume der Region und entlaste gleichzeitig die Kommunen, sagte SPD-Fraktionschefin Silke Gardlo. Ihr CDU-Kollege Bernward Schlossarek äußerte die Hoffnung, dass der Kompromiss wieder zu einer „vernünftigen Zusammenarbeit zwischen der Region und den Kommunen“ führe.

Am Donnerstag trifft sich Jagau mit den Bürgermeistern, dann könnte es eine Einigung geben. Vorgesehen ist eine Senkung der Umlage im kommenden Jahr um 31 Millionen Euro. Außerdem sollen die Kommunen zusätzlich eine Rückerstattung von 28 Millionen Euro erhalten. Die tatsächlich zu zahlende Regionsumlage liegt dann bei 740 Millionen Euro.

Bürgermeister drohten mit Gericht

Nach den bisher kalkulierten Zahlen hätte die Regionsumlage im kommenden Jahr bei 799 Millionen Euro gelegen. Jagau hatte den Haushalt 2020 mit dieser Summe kalkuliert, war aber auf den Widerstand der Bürgermeister gestoßen. Denn das wären 96 Millionen Euro mehr gewesen als im Rekordjahr 2018. Die Bürgermeister hatten eine Umlage von 735 Millionen angeboten und gleichzeitig mit dem Gang vors Verwaltungsgericht gedroht.

Die Regionsumlage orientiert sich an den Steuereinnahmen der einzelnen Kommunen. Die höchsten Beträge, mehr als die Hälfte der Summe, fließen von der Stadt Hannover. Für die Region ist die Umlage die mit Abstand größte Einnahmequelle.

