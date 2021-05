Hannover

Die Kurve zeigt schon seit Anfang Mai steil nach unten, am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz für die Region Hannover sogar das erste Mal seit Monaten wieder unter dem Wert von 50 – bei genau 49,2, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte. Hat die Region also die Trendumkehr geschafft – und wenn ja, woran liegt das?

Die Region Hannover nennt vier Gründe. „Für den Rückgang der Inzidenzzahlen gibt es mehrere Aspekte“, sagte am Donnerstag Christoph Borschel, Sprecher von Regionspräsident Hauke Jagau (SPD).

Grund 1: Mehr Schnelltests

Den ersten Grund hatte Jagau schon am Vortag hervorgehoben: Die steigende Zahl der Schnelltests vor der Schule, im Büro, vorm Shoppen oder dem Restaurantbesuch, der ja seit Donnerstag wieder möglich ist. Durch die vielen Tests sei die Dunkelziffer derjenigen, die symptomlos andere Menschen angesteckt haben, gesunken. „Es lassen sich immer mehr Leute ohne medizinischen Anlass testen. Das führt zu einer schnelleren Unterbrechung möglicher Infektionsketten und wirkt sich langfristig auf die Zahlen aus“, sagte Regionssprecher Borschel.

Grund 2: Der Impfeffekt

Auch ein Weg zu sinkenden Infektionszahlen: Mehr Impfungen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Es sei außerdem ein erster Impfeffekt zu spüren, erklärt die Region. Laut RKI hatten – Stand Donnerstagmorgen – in ganz Niedersachsen 3,1 Millionen Menschen oder etwas mehr als 39 Prozent der Bevölkerung mindestens eine erste Impfung erhalten. Das führe ebenfalls zu sinkenden Ansteckungsraten, erklärt der Regionssprecher.

Grund 3: Intensive Nachverfolgung

Als weiteren Grund für sinkende Ansteckungsraten nennt die Region Hannover die Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt. Durch „intensive Arbeit“ gelinge es, Zusammenhänge zwischen Infektionen zu erkennen, bevor es zu einer weiteren Ausbreitung kommen kann. Mitunter waren dadurch „30 Prozent der neuinfizierten Personen bereits im Vorfeld als enge Kontakte von corona-positiven Personen eingestuft“. Diese hätten sich dadurch bereits in Quarantäne befunden und „konnten das Virus entsprechend nicht weiter verbreiten“.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grund 4: Der Feiertagseffekt

Christi Himmelfahrt in der vergangenen Woche wirkt sich als Feiertag weiterhin in der Statistik aus. „Natürlich sind an Himmelfahrt weniger Testungen vorgenommen worden und damit auch weniger Ergebnisse, die in die Statistik eingezahlt haben“, sagt Borschel.

Das hat einen negativen statistischen Effekt für die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag: Der Wert könnte laut Borschel leicht steigen, „weil am heutigen Donnerstag ja ein ganz normaler Werktag ist und der Himmelfahrtstag aus der Sieben-Tage-Inzidenz rausfällt“.

Dennoch sei der Trend „klar sinkend, was sich langfristig in den Zahlen niederschlägt“.

Von Karl Doeleke