Regionsfinanzen: Nachfolgerin von Dezernentin Fischer kommt aus Berlin

Die Berlinerin Cordula Drautz soll neue Finanzdezernentin der Region Hannover werden und damit die Nachfolge von Andrea Fischer antreten. Nach Informationen der HAZ will Regionspräsident Hauke Jagau die 39-Jährige der Regionsversammlung vorschlagen. Drautz soll bereits bei der nächsten Sitzung der Regionsversammlung am 16. Juni gewählt werden.

Erfahrung in der Finanzverwaltung

Die Politikwissenschaftlerin arbeitet in der Senatsverwaltung für Finanzen des Landes Berlin, dort ist sie in der Abteilung Finanzpolitik und Haushalt tätig. Zuvor arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin für Ulrich Kelber, den damaligen stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion mit Zuständigkeit für die Themen Umwelt, Nachhaltigkeit, Energie und Verbraucherschutz.

Drautz habe sich, wie andere auch, auf die Ausschreibung des Postens beworben, teilte die SPD-Fraktionsvorsitzende Silke Gardlo mit. Darauf habe Regionspräsident Hauke Jagau Gespräche geführt, die Berliner Politikerin werde sein Vorschlag sein, sagte Gardlo. Bisher hat sich die Kandidatin noch nicht in den Fraktionen vorgestellt. Aber auch bei der SPD ist die Kandidatin auf den Dezernentenposten bisher ein unbeschriebenes Blatt.

Unzufriedenheit mit Andrea Fischer

Dass Drautz im Juni tatsächlich gewählt wird, daran gibt es keinen Zweifel. Die CDU hatte der SPD im Koaltionsvertrag das Vorschlagsrecht für den Posten zugesichert. Deshalb kann die Kandidatin mit einer breiten Mehrheit rechnen.

Die neue Finanzdezernentin folgt auf Andrea Fischer (Grüne). Der Vertrag von Fischer läuft am 11. November nach acht Jahren aus. In der Regionspolitik gab es große Unzufriedenheit mit der Finanzdezernentin Fischer. Sie sei in all den Jahren kaum wahrnehmbar gewesen. Selbst bei den Grünen hatte der Rückhalt stark nachgelassen. In der Regionsversammlung wird ihr vorgeworfen, am Streit mit den Kommunen über die Regionsumlage mitschuld zu sein. Sie habe mit den Städten und Gemeinden einfach nicht ausreichend über die Finanzen geredet. Eine schlechte Figur machte Fischer auch vor einigen Jahren als damalige Aufsichtsratschef des Regionsklinikums: Ihr gelang es nicht, den Streit zwischen den beiden mächtigen Männern an der Spitze, Norbert Ohnesorg und Diethelm Hansen, zu befrieden. Schließlich übernahm Jagau den Aufsichtsratsposten und warf die beiden Streithähne raus. Die 60-Jährige will andere Aufgaben übernehmen. So bereitet sie sich auf eine Tätigkeit als Berufsbetreuerin vor.

Die Grünen hatten bis zuletzt gehofft, den frei werdenden Posten an der Regionsspitze erneut mit einem Kandidaten ihrer Wahl besetzen zu können. Die SPD hatte aber auf ihrem Vorschlagsrecht bestanden.

Von Mathias Klein