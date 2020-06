Regionsversammlung wählt Cordula Drautz zur Finanzdezernentin

Hannover

Die Berlinerin Cordula Drautz wird neue Finanzdezernentin der Region Hannover. Die Regionsversammlung wählte die 39-Jährige am Dienstagnachmittag mit großer Mehrheit. Es gab vier Gegenstimmen, die Grünen enthielten sich.

SPD-Mitglied Drautz ist derzeit beim Berliner Senat in der Leitstelle der Haushaltsabteilung zuständig für die Investitionsplanung. Dort wird ein Jahresetat von rund 2,3 Millionen Euro für den Erhalt und den Neubau von Gebäuden verwaltet. Zum Vergleich: Der Gesamtetat der Region hat aktuell ein Volumen von 2,1 Millionen Euro.

Drautz folgt auf Fischer

Drautz tritt ihren Posten voraussichtlich Mitte November an. Die neue Finanzdezernentin folgt auf Andrea Fischer (Grüne), deren Vertrag am 11. November nach acht Jahren ausläuft. In der Regionspolitik gab es große Unzufriedenheit mit der mit der Arbeit der ehemaligen Bundesgesundheitsministerin. Sie sei in all den Jahren kaum wahrnehmbar gewesen. Selbst bei den Grünen hatte der Rückhalt stark nachgelassen.

Vor der Wahl machte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Evrim Camuz den Anspruch der Grünen auf den Dezernentenposten deutlich. Es gehöre zu den „Gepflogenheiten der Regionsversammlung, die größte Oppositionsfraktion bei der Suche einzubinden“, sagte sie. Das habe Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) aber in diesem Fall versäumt. Camuz betonte aber die Eignung der Kandidatin. Für die Linken forderte Michael Fleischmann, den Posten einzusparen und die Aufgaben auf andere Dezernate zu verteilen.

Drautz : Keine schnelle Schlüsse ziehen

In ihrer kurzen Vorstellungsrede sprach sich Drautz dafür aus, keine voreiligen Schlüsse aus der Corona-Krise für die Finanzen zu ziehen. Derzeit ließen sich die finanziellen Auswirkungen nur erahnen. „Es wird nicht funktionieren, gegen die Krise anzusparen“, betonte sie.

Das passte zu einer aktuellen Stunde, in der die Regionsversammlung AfD direkt vor der Wahl über die finanzielle Lage der Kommunen gesprochen habe. In der Debatte auf Antrag der AfD beklagte sich für die Fraktion Unternehmer Fritz Küke, dass ein Glasfaseranschluss seine Firma 60.000 Euro koste. „Dafür gibt es keinen Zuschuss, meinte er. Im Zoo Hannover würden aber „Millionen versenkt“. Der stellvertretende AfD-Fraktionschef Stefan Henze warf der Region vor, mit einschneidenden finanziellen Maßnahmen viel zu lange zu warten. Es sei ein klares Signal an die Kommunen der Region nötig, diese seien finanziell notleidend.

SPD und CDU fordern Schutzschirm für Kommunen

SPD und CDU wiesen das zurück. Die finanziellen Auswirkungen seien derzeit noch nicht sichtbar, meinte für die SPD Paul Krause. Nötig sei ein Schutzschirm für die Kommunen, eine entsprechende Resolution verabschiedete die Regionsversammlung. Gefordert werden darin unter anderem Sonderzuwendungen für die Kommunen und ein Förderprogramm für Investitionen.

Regionspräsident Hauke Jagau kündigte auch in der Corona-Krise Investitionen an. „Wir müssen schauen, dass die Chancen, die wir in der Region haben, auch erhalten bleiben“, betonte er.

