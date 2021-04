14-Jährige aus Hannover verschwunden: Polizei veröffentlicht Foto

Hannover

Die Polizei Hannover sucht nach der 14 Jahre alten Minever D. aus Mittelfeld. Das Mädchen ist seit dem 25 Februar verschwunden. Am 7. März erstattete die Mutter bei der Behörde eine Vermisstenanzeige. Alle bisherigen Maßnahmen der Polizei führten nicht dazu, den Aufenthaltsort der Jugendlichen herauszubekommen. Darum veröffentlichten die Ermittler am Donnerstag ein Foto der 14-Jährigen.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach der 14 Jahre alten Minever D. Quelle: privat

Minever D. hatte am 25. Februar gegen 18.15 Uhr die Wohnung ihrer Eltern an der Straße Bautzener Hof verlassen und ist seitdem nicht wieder zurückgekehrt. Nachdem die Mutter etwa eine Woche später ihre Tochter bei der Polizei als vermisst gemeldet hatte, meldete sich die 14-Jährige telefonisch bei ihrer Mutter. Die Rufnummer, unter der Minever D. anrief, war unterdrückt. Am 16. März brach der Kontakt zu der Jugendlichen vollständig ab.

Wiederholt weggelaufen

Es ist nicht das erste Mal, dass das Mädchen von zu Hause weggelaufen ist. Nach Angaben der Polizei tauchte die 14-Jährige in der Vergangenheit immer wieder unter oder hielt sich bei ihrem Freund in Ronnenberg auf. Auch liegen den Ermittlern Hinweise vor, dass die Jugendliche in der Vergangenheit gelegentlich mit dem Zug in Richtung Hameln gereist ist und sich dort aufgehalten hat.

Zeugen, die Minever D. gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich beim Kommissariat Döhren unter der Nummer (0511) 1093617 zu melden.

