Empelde

Im konstituierten Rat der Stadt Ronnenberg ist am Mittwoch nicht alles neu gewesen. Ehe es so richtig losging, hieß es für viele Lokalpolitiker Abschied zu nehmen. Ratsmitglieder, ein Ortsbürgermeister und Mitglieder der vier Bürgervertretungen in den Ortsteilen erhielten von Bürgermeister Marlo Kratzke eine Urkunde und ein kleines Geschenk. „Sie haben für das Wohl der Gemeinde viel Zeit, Energie und Kraft aufgewendet“, sagte Kratzke anerkennend.

Im Mittelpunkt standen aber zunächst vier SPD-Politiker, die seit mindestens 25 Jahren im Rat der Stadt aktiv waren. Drei von ihnen wurden verabschiedet. Günter Schnieders, Referent des Niedersächsischen Städtetages war kurz irritiert, hatte er für seine Ehrung doch nur drei Urkunden mitgebracht. Die Lösung raunte ihm Rudi Heim bei seiner Ehrung zu: „Paul Krause hat seine Urkunde bereits vor fünf Jahren erhalten“, sagte er. Kratzke sagte über den dienstältesten Politiker Krause, er habe sich wirklich für die Stadt verdient gemacht.

Persönliche Ehren für alle ausgeschiedenen Politiker

Auch Dieter Schur habe nicht nur für ihn persönlich eine besondere Rolle in der Stadt gespielt, stellte der Bürgermeister mit Blick auf den ehemaligen Fraktionsvorsitzenden fest. Schur scheidet aufgrund einer schweren Erkrankung aus dem Rat aus. Die Ehrung nahm aus diesem Grund seine Frau Christiane Simon-Schur entgegen. Einzig im Rat bleiben wird aus dem Quartett Rüdiger Wilke. Dieser habe ihn in die Politik aufgenommen, erzählt Kratzke über den früheren Ortsbürgermeister von Weetzen. Die Wichtigkeit des politischen Amtes hob noch einmal Schnieders hervor: „Sie sorgen dafür, dass der Staat handlungsfähig bleibt“, sagt er.

Der scheidende Ortsbürgermeister von Benthe, Detlef Hüper (links), wird von Marlo Kratzke verabschiedet. Quelle: Uwe Kranz

Persönliche Ehren erhielten auch alle anderen Politiker, die nicht mehr in den Gremien vertreten sind. Nach ihrer namentlichen Nennung bedankte sich Kratzke bei jedem einzelnen und überreichte auch ihnen ein Geschenk. „Teilweise bleiben sie uns ja erhalten“, sagte er mit Blick auf Persönlichkeiten wie Gerald Müller, der zwar aus dem Ortsrat Benthe ausscheidet, dafür im Rat jetzt Fraktionsvorsitzender der CDU wird, oder Klaus Thum, der keinem politischen Gremium mehr angehört, die Stadt aber weiterhin in verschiedenen Verbänden vertritt.

Folgende Politiker wurden aus ihrem Gremium verabschiedet: Detlef Hüper (Ortsbürgermeister Benthe) sowie aus dem Stadtrat und den Ortsräten Torsten Baasner, Jörg Breves, Michael Lagershausen, Elke Lepel, Lisa Maack, Gerald Müller, Heike Rattay, Sylvie Röhrkasten, Rüdiger Wilke, Ulrich Bauer, Dietmar Jung, Paul Krause, Helga Benne-Serpent, Rudi Heim, Michael Kühn, Hermann-Josef Mersch, Wiebke Rohland, Dieter Schur, Uwe Specht und Klaus Thum. Nicht anwesend waren die Ratsmitglieder Marion Vetter, Martin Depner, Georg Zimbelmann und Joachim Kunkel.

Von Uwe Kranz