Ronnenberg

Die Stadt Ronnenberg will in ihrem Klimaschutzaktionsprogramm einen Schwerpunkt auf klimafreundliche Mobilität und insbesondere auf die Förderung des Radverkehrs setzen. Darum fördert die Verwaltung Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur für das Radfahren. „Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr. Durch eine Verlagerung auf den Radverkehr kann rund ein Viertel der CO2-Emissionen im Personenverkehr reduziert werden“, rechnet Heidrun Brümmendorf vom Team Ökologie und Klimaschutz im Rathaus vor.

200 Radbügel sind bereits über das Stadtgebiet verteilt

Ein einfaches Mittel, die Nutzung von Fahrrädern attraktiver zu machen, ist die Bereitstellung von Abstellmöglichkeiten. Mit dem Einbau stabiler Fahrradanlehnbügel an markanten Plätzen soll die Nutzung des Fahrrades für kurze und mittlere Wegstrecken und für Pendler attraktiver gemacht werden. In den vergangenen vier Jahren hat die Stadt Ronnenberg über 200 Fahrradbügel vor kommunalen Einrichtungen eingebaut. Mitte März sind nun 28 weitere Radbügel für 56 Fahrradstellplätze hinzugekommen. Diese wurden im Auftrag der Verwaltung von der Firma Schmedes an öffentlichen Plätzen und kommunalen Gebäuden installiert.

Lesen Sie auch: Radbügel als Beitrag zum Klimaschutz

Zehn dieser Bügel stehen jetzt unter anderem an der Turnhalle und den Sportanlagen in Benthe zur Verfügung. Gegenüber der Bushalteschleife Lange Reihe, an der Obdachlosenunterkunft Felsenburg in Ronnenberg und am Rathaus in Empelde wurden weitere 22 weitere Fahrradabstellplätze geschaffen. Auch im Bereich des S-Bahnhaltepunktes in Empelde Richtung Auf dem Hagen können jetzt 14 weitere Fahrräder sicher abgestellt werden. Der Einbau weiterer Radbügel ist für die kommenden Monate geplant.

Von Uwe Kranz