Ronnenberg

Manchmal ist es nur eine ganz kleine Begebenheit, die zeigt, wie unbeschwert es auf Wunschfahrten zugehen kann. Bei Kerstin Langhorsts Reise nach Timmendorfer Strand mit dem Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) gab es wieder so einen besonderen Moment. Die 61-Jährige ist so schwer an Krebs erkrankt ist, dass die Ärzte ihr nicht mehr viel Lebenszeit prognostizieren. Seit vielen Wochen konnte sie aus eigener Kraft ihr Haus nicht mehr verlassen. Auf der Rolltrage musste sie in eine Drogerie geschoben werden – und suchte sich an ihrem Sehnsuchtsort an der Ostsee erst mal einen neuen Nagellack aus: ein intensiv leuchtendes Knallrot mit Orangestich. Fröhlich. Sommerlich. Positiv.

Gut gelaunt geht es an die Strandpromenade

Derart gut ausgestattet und noch besser gelaunt ging es für die besondere Reisegruppe an all die Orte, die der Ronnenbergerin besonders viel bedeuten. Zahlreiche Urlaube hatte sie hier schon mit Tochter Anastasia Pohl verbracht: Die Strandpromenade, von der aus sie früher so oft zum abendlichen Picknick mit Käse und Wein gestartet ist. Das Restaurant Gosch, in dem sie spontan mit ihrer Tochter und den beiden ehrenamtlichen ASB-Wunscherfüllern Andrea Stork und Maik Döring vom Gosch-Chef zum Essen eingeladen wurde.

Die Palliativpatientin ließ sich ein letztes Mal den so sehr vermissten Fisch schmecken. Und natürlich musste es für Kerstin Langhorst auch auf die Sonnenterrasse ihres früheren Stammlokals, dem Café Wichtig, gehen – zum Waffel essen, Leute gucken und Erinnerungen auffrischen. Das hatte bei Langhorsts Besuch zum Glück genau wie Gosch als Teil der touristischen Modellregion geöffnet. Auch dort machten die Betreiber übrigens alles möglich, um es der Wünschewagen-Crew und ihrem Fahrgast so komfortabel wie möglich zu machen.

Gutes Timing für den letzten Trip ans Meer

Und so sorgten die diskrete medizinische und pflegerische Versorgung durch die beiden Wunscherfüller, die große Gastfreundschaft der Timmendorfer und die geöffneten Geschäfte und Restaurants dafür, dass sich dieser letzte Trip ans Meer für die schwerstkranke Ronnenbergerin ein wenig so angefühlt hat, wie ein richtiger Urlaubstag. „Es war ihr deutlich anzusehen, dass ihre Krankheit und die damit verbundenen Einschränkungen an diesem Tag endlich einmal für einige Stunden in den Hintergrund traten“, erzählt Rettungssanitäter und Wunscherfüller Maik Döring. „Dass sie diesen Abschied vom Meer von Herzen genießen konnte.“

Seit November 2017 erfüllt der Wünschewagen, ein Ehrenamtsprojekt vom ASB-Landesverband Niedersachsen, die letzten Wünsche von schwerkranken und sterbenden Menschen. Die sogenannten „Wunschfahrten“ führen die besonderen Reisenden auf letzte Wunschwege – wenn der gesundheitliche Zustand es erfordert auch im Rollstuhl oder mit Beatmungsgerät und Magensonde.

Spenden für den Wünschewagen Das Projekt Wünschewagen finanziert sich ausschließlich über Spenden und ASB-Mitgliedsbeiträge sowie durch das Engagement freiwilliger „Wunscherfüller“. Das sind qualifizierte medizinische Fachkräfte aus ganz Niedersachsen, die die Fahrten begleiten. Reisenden und ihren vertrauten Begleitpersonen entstehen keine Kosten. Wunschanfragen nimmt das Wünschewagen-Team unter Telefon (0511) 35854888 entgegen. Weitere Informationen sind im Internet unter asb-niedersachsen.org/der-wuenschewagen erhältlich. Spendenkonto Wünschewagen Niedersachsen: ASB gGmbH für Sozialdienste und Krankentransporte, Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE55 2512 0510 0007 4570 02, BIC: BFSW DE 33 HAN, Verwendungszweck: Spende Wünschewagen.

Das Fahrzeug ist ein für die speziellen Bedürfnisse der Fahrgäste konstruierter Krankentransporter. Ausgestattet ist er unter anderem mit notfallmedizinischer Ausstattung, speziellen Stoßdämpfern, einer Musikanlage und einem harmonischen Arrangement aus Licht und Glas, das die „Reise“ zum Wohlfühlerlebnis werden lässt. Eine verspiegelte Rundumverglasung erlaubt einen Panoramablick nach draußen, während neugierige Blicke ins Innere des Wagens ausgeschlossen sind. Über 200 Fahrten hat das Team bisher begleitet. Diese führten unter anderem an den Hamburger Hafen, zu den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg, auf die Arena nach Schalke und sogar ins Ausland. Der jüngste Fahrgast war ein vierjähriges Mädchen, der älteste eine 99-jährige Hannoveranerin.

Von Uwe Kranz