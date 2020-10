Ronnenberg

Gleich drei Mal musste die Freiwillige Feuerwehr Ronnenberg in der Nacht vom 28. auf den 29. September im Bereich der Kernstadt brennende Container löschen. Innerhalb von einer halben Stunde standen gegen Mitternacht Müllbehälter am Mühlenrähr, am Weetzer Kirchweg und auf dem Kirchhofe im Flammen. Das Löschen der Flammen bereitete den Feuerwehrleuten keine Probleme. Die Folgen des Feuers kündigte der regionale Entsorger Aha allerdings erst jetzt auf mehrfache Nachfrage an.

Anwohner, wie Uta Wandersleben, stören sich zunehmend am Zustand der Wertstoffinsel. „Es ist eine Katastrophe: Wenn mal ein Sturm kommt, fliegt hier alles durch die Gegend“, sagt sie. Bei ihren regelmäßigen Nordic-Walking-Touren musste sie mit ansehen, wie der Müllberg auf den Brandrückständen stetig anwächst. Viele Nutzer schienen die Container so zu nutzen, als seien sie noch vorhanden und warfen ihr Altpapier einfach auf die Fläche. „Niemand scheint dafür zuständig zu sein“, sagt Wandersleben.

Über den verkohlten Rückständen des Brandes hat sich inzwischen eine Schicht aus frisch abgelegtem Müll gebildet. Quelle: Uwe Kranz

Zuständig für die Wertstoffinseln ist der kommunale Entsorger der Region Hannover, die Aha. Auf Nachfragen zu illegal abgelegtem Müll oder überlaufenden Containern erhält man allgemein die stereotype Antwort, dass die Annahmestellen zweimal pro Woche kontrolliert und bei Bedarf aufgeräumt werden. Warum tut sich aber rund drei Wochen nach dem Feuer am Weetzer Kirchweg dort nichts? Warum wird nicht aufgeräumt?

Aha bleibt Erklärungen schuldig

Zur Begründung erklärt Aha-Sprecherin Helene Herich: „Leider können Brandüberreste in diesem Ausmaß nicht im Rahmen der regulären Standplatzreinigung entfernt werden, da die Mitarbeiter hierfür keine passenden Fahrzeuge haben und somit die Ladungssicherung nicht gewährleistet wäre.“ Dabei nimmt der illegal auf den Wertstoffinseln abgelegte Sperrmüll, den die Aha-Mitarbeiter ebenfalls abtransportieren müssen, immer größere Ausmaße an. Zum Wochenende soll die Reinigung nun aber erfolgen – auch neue Altpapiercontainer sollen aufgestellt werden kündigte Henrich an.

Bis die Arbeiten abgeschlossen sind, verweist die Sprecherin auf andere Annahmestellen. Die von ihr empfohlenen Alternativen am Wertstoffhof Empelder Straße, dem Ronnenberger Festplatz sowie in Weetzen an der Bröhnstraße un der Vörier Straße sind den meisten Bürgern bekannt. Das Verhalten einiger, die ihr Altpapier einfach in die Brandruine geworfen haben, lässt aber vermuten, dass sie nicht an der Fahrt zu einem anderen Standort interessiert waren.

Die Polizei hat indes mögliche Zusammenhänge mit den jüngsten Containerbränden in Ronnenberg und der Brandstiftung in der Nacht zu Mittwoch an der Straße Über den Beeken ausgemacht. Hinweise zu allen vier Ereignissen nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter Telefon (0511) 1095555 entgegen.

