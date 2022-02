Ronnenberg

Im Kampf gegen abgemeldete Autos, die im öffentlichen Raum abgestellt werden und Parkraum blockieren, hat die Verwaltung der Stadt Ronnenberg nur wenig Handlungsspielraum. Das Anlegen einer Parkkralle oder das sofortige Abschleppen, wie es einzelne Politiker in der vergangenen Ratssitzung forderten, seien jedenfalls nicht zulässig, wie Fachbereichsleiter Frank Schulz erläuterte. So scheitere der Einsatz einer Parkkralle rechtlich daran, dass bei einer Blockade der Räder das ja eigentlich erwünschte Entfernen des Fahrzeugs nicht mehr möglich sei. Helfen könne lediglich eine Änderung der Rechtslage, befand daher Thorsten Kuhn (Linke).

„Hobbywerkstätten“ handeln auch mit Fahrzeugen

Grundlage des Ärgers, den ein Bürger während der Einwohnerfragestunde des Rates äußerte, sind nicht private Halter, die ein Auto während eines Fahrzeugwechsels für wenige Tage abstellen müssen, sondern Firmen, die mehrere Parkflächen meist wochenlang belegen. In dem betreffenden Fall handelte es sich um die Nenndorfer Straße in Empelde. Nachrichten über ähnliche Fälle kommen aber immer wieder aus fast allen Stadtteilen und vielen anderen Kommunen.

In Ronnenberg hat Kay Jöskowiak (SPD) nach eigenem Bekunden den Eindruck gewonnen, dass dort ansässige „Hobbywerkstätten“ sich zwar als Freizeitbetriebe deklarierten, tatsächlich aber mit den Fahrzeugen handelten. In diesem Fall entgingen der Stadt auch noch Steuereinnahmen.

Autos werden kurz vor Ende der gesetzten Frist bewegt

Doch was tun gegen diese Zustände? Die Stadtverwaltung steht ohne Handhabe gegen die Wildparker da. Wie Schulz in der Ratssitzung erklärte, gelten Wagen, die längere Zeit ohne Kennzeichen im öffentlichen Raum abgestellt sind, als Abfall. Sie erhalten einen roten Aufkleber, der den Halter mahnt, das Fahrzeug innerhalb von vier Wochen zu entfernen. Mit Ablauf dieser Frist dürfte der kommunale Entsorger Aha die Autos entsorgen. Das Problem: Die Profis kennen sich mit diesem Verfahren so gut aus, dass sie die Fahrzeuge kurz vor Ablauf der Frist umparken – und das Prozedere beginnt aufs Neue.

Der Fehler liegt also im System. Offiziell sind abgemeldete Autos sogar halterlos. Das heißt, wenn sich niemand zu dem Fahrzeug bekennt, kann auch niemand dafür haftbar gemacht werden, wie Schulz erläuterte. „Wir kommen nicht dagegen an“, sagt er. Rings um die Autowerkstätten der Stadt wird diese Vorgehensweise bereits seit mehr als zehn Jahren praktiziert. „Das Problem ist massiv, und es ist größer geworden“, stellte Jens Williges (Grüne) fest.

Auch in der Hirtenstraße in Ronnenberg ist das Problem seit langer Zeit bekannt. Quelle: privat

Die Vermutung des Rates ist, dass eine einfache Verkürzung der Fristen auf wenige Tage die Situation nicht entschärfen würde. Die Vorgehensweise derer, die die Autos abstellten, bliebe dieselbe. Zudem ist es schwer zu trennen, wer gewerbliche Aktivitäten verfolgt und wer nur seinen privaten Wagen bis zum Weiterverkauf parkt.

Für Linken-Vertreter Kuhn ist die Sache darum klar: Helfen könne nur eine Änderung der Abfallverordnung, meinte er. Die Autos dürften nicht mehr als Abfall gelten. Dann hätte die Kommune möglicherweise eine Zugriffsmöglichkeit. Doch auch diesbezüglich kann die Stadt selbst nichts tun, da es sich dabei um keine kommunale Entscheidung handelt.

Von Uwe Kranz