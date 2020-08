Ärzte befürchten Ansturm auf kostenlose Corona-Tests

Hannover

Die kostenlosen Corona-Tests für Reiserückkehrer rufen in Niedersachsen Zustimmung, aber auch deutliche Kritik hervor. Während Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) die neue Möglichkeit lobte, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, fürchten Hausärzte einen „unkoordinierten Ansturm“ von Urlaubern. Die Kassenärztliche Vereinigung richtet zunächst elf Testzentren ein, das erste in Empelde (Region Hannover).

Erst Ende vergangener Woche war das Zentrum in Empelde mangels Nachfrage geschlossen worden – am Montagabend nahm es den Betrieb wieder auf. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) hatte als Reaktion auf neue Vorgaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) das Deutsche Rote Kreuz beauftragt, dort Urlaubsrückkehrer zu testen. Der Verband erwartet, dass nun in sehr großer Zahl Menschen die Corona-Tests in Anspruch nehmen wollen, die für sie kostenlos sind. Die Station in Empelde war auf Standby – Pavillon, Bänke und Schutzmaterial blieben vor Ort.

Test innerhalb von 72 Stunden nach Ankunft in Deutschland

Seit 1. August können sich alle Einreisenden innerhalb von 72 Stunden nach der Ankunft in Deutschland auch ohne Krankheitsanzeichen kostenlos testen lassen. Das legt die Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) fest. Für Reisende aus Risikoländern sollen Tests noch in dieser Woche verpflichtend werden.

Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann lobte die neue Möglichkeit, sich testen zu lassen. „Ich befürworte es ausdrücklich, dass die Testzentren wieder hochgefahren werden und neben den Testmöglichkeiten bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten ein weiteres Angebot geschaffen wird“, sagte sie der HAZ. „So wird eine zusätzliche Sicherung eingezogen, um die Ausbreitung des Virus gleich im Keim zu ersticken.“ Wer auf Reisen gehe, müsse weiter auf Abstand und Hygiene achten. Habe man sich im Urlaub infiziert, könne der Test einen wichtigen Beitrag leisten, andere nicht zu gefährden, meint die Ministerin: „Deswegen appelliere ich an alle, nutzen Sie die gegebenen Möglichkeiten und lassen Sie sich testen!“

Hausärzte vermitteln Termin für Corona-Test

Die Testzentren könnten allerdings schnell überfordert sein, fürchten die Ärzte. Die KVN wird in jedem ihrer elf niedersächsischen Bezirke zunächst ein Testzentrum für Reiserückkehrer zur Verfügung stellen –zusätzlich zum Testzentrum der Johanniter am Flughafen Langenhagen. Dort können sich Urlauber testen lassen, die mit dem Flugzeug zurückkehren. Wo genau weitere Testzentren öffnen, war am Montag noch offen.

Niemand solle von sich aus das DRK-Gelände in Empelde ansteuern, sagte KVN-Sprecher Uwe Köster der HAZ: „Wer sich testen lassen will, muss sich erst beim Hausarzt melden.“ Dieser vermittele dann einen Termin beim Testzentrum oder teste Reiserückkehrer selbst auf das Corona-Virus. „Gerade jetzt sind aber viele Hausärzte selbst in Urlaub“, meint Köster. Umso größer könnte der Ansturm auf die übrigen Praxen ausfallen. Angenommen, ein Zehntel der Niedersachsen wolle sich auf Corona testen lassen, wäre das fast eine Millionen Menschen, rechnete der Sprecher vor: „Da stoßen auch die Labore an ihre Grenzen.“

Hausärzteverband: „Wir haben chaotische Zustände“

Auch der niedersächsische Hausärzteverband sieht die Neuregelung kritisch. „Leider haben wir chaotische Zustände“, sagte ihr Vorsitzender Matthias Brandt der HAZ. „Am Freitagnachmittag werden Beschlüsse in Berlin gefasst, die ab null Uhr Samstagmorgen gelten sollen. Man gewinnt den Eindruck, dass die Entscheider im BMG sich immer mehr von den Realitäten, den Sorgen der Menschen und der Arbeit in den Gesundheitsämtern und Arztpraxen entfernen.“ Weder Gesundheitsämter noch Arztpraxen können dies kapazitätsmäßig auf die Schnelle leisten. Medizinisch sinnvoller wäre aus seiner Sicht eine 14-tätige Quarantäne für Reiserückkehrer.

Nach Angaben der KVN stellt sich die Frage, wer überhaupt zum Test kommen darf. Anders als bei Flugreisenden sei ein Beweis kaum möglich, dass man aus einem Urlaub zurückgekehrt ist. „Ob wir einen Nachweis verlangen, ist noch nicht abgeklärt“, sagte Köster.

