Auf der Bundesstraße 217 zwischen Ronnenberg und Hannover sind am Freitagnachmittag ein Auto und eine Radfahrerin frontal zusammengeprallt. Die 72-jährige Seniorin erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie am Abend im Krankenhaus verstarb. Der Autofahrer und seine Begleiterin erlitten einen Schock.