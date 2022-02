Ronnenberg

Nun werden die bereits bekannten Pläne konkreter: An der Ihmer Landstraße in Ronnenberg soll vermutlich innerhalb der nächsten vier Jahre auf einer bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche eine neue Werkstatt für das nahe gelegene Autohaus Gencer errichtet werden. Die Investorenfamilie benötigt dringend einen neuen Standort für den bisherigen Reparaturservice nahe dem Ronnenberger S-Bahnhof. Der Hintergrund: Es fehlen unter anderem Parkplätze für die Fahrzeuge der Kunden.

Familie bewirbt sich mehrfach vergeblich um die Fläche

„Manchmal müssen sich die Kunden ihre Autos nach Reparaturen zwei Straßen entfernt von der Werkstatt abholen“, beschreibt Yakup Gencer das Ausmaß der beengten Verhältnisse rund um den Werkstattbetrieb in den Räumen einer früheren Druckerei. Auch Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke (SPD) kennt die Problematik: Die Familie habe sich in der Vergangenheit bereits mehrfach vergeblich um Erweiterungsflächen am bisherigen Standort bemüht, weiß Kratzke. „Deshalb gehen sie jetzt diesen neuen Weg“, sagt der Bürgermeister.

Am bisherigen Standort der Autowerkstatt an der Straße Am Hirtenbach gibt es kaum Abstellflächen für Kundenfahrzeuge. Quelle: Ingo Rodriguez

Investorenfamilie will im Mai konkreten Entwurf vorstellen

Was Kratzke damit genauer meint, erläutert der städtische Fachbereichsleiter Frank Schulz. „Bislang gab es die Pläne für die neue Werkstatt auf einer Dreiecksfläche an der Ihmer Landstraße nur als Konzeptstudie“, erklärt er. Derzeit werde nun aber von der Investorenfamilie ein konkreter und zukunftstauglicher Entwurf erarbeitet, der der Stadt Ende Mai oder Anfang Juni vorgestellt werden soll. Dies sei das Ergebnis eines ersten konkreten Investorengesprächs, das nach einer längeren Zeit des Stillstands an frühere Gespräche wieder angeknüpft habe, berichtet Schulz.

Damit haben die konkreten Planungen für den schon seit 2018 bekannten Projektwunsch begonnen. Für die Umsetzung der Pläne ist laut Schulz aber erst eine Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines Bebauungsplanes notwendig. „Wenn in etwa eineinhalb bis zwei Jahren Baurecht geschaffen würde, wäre eine Inbetriebnahme des neuen Werkstattstandortes in etwa vier Jahren realistisch – falls parallel die weiteren erforderlichen Planungen laufen“, sagt Schulz.

Areal ist eine mögliche Gewerbefläche

Die erste Voraussetzung für die Baupläne hat die Stadt im vergangenen Sommer geschaffen. Das Areal an der Ihmer Landstraße wurde als Gewerbefläche in die Fortschreibung des Maßnahmenprogrammes im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) der Stadt für die nächsten drei Jahre aufgenommen. Ziel des Beschlusses war es unter anderem, dem Unternehmen Gencer eine Erweiterungsfläche zu bieten, um einen wichtigen Gewerbesteuerzahler in der Stadt zu halten. Die Grünen hatten sich zuvor vergeblich dafür ausgesprochen, die Fläche am Rand eines Landschaftsschutzgebietes aus dem ISEK als mögliche Gewerbefläche zu streichen und der Familie Gencer eine Fläche im geplanten Gewerbegebiet Ronnenberg Nordost anzubieten.

Wie die Stadtverwaltung berichtet, ist ein Teil des Areals bereits im Besitz der Investorenfamilie. Ein weiterer Teil sei bislang von einer früheren Eigentümerin stets nur als Pachtfläche zur Verfügung gestellt worden. Nun bekommen die Pläne Aufwind. „Wenn wir mit der Werkstatt an die Ihmer Landstraße umziehen können, würden wir den alten Standort zusätzlich als Lagerfläche für Reifen und anderes Material nutzen“, sagt Gencer.

Von Ingo Rodriguez