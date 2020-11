Ronnenberg

Auf der Bundesstraße 65 bei Ronnenberg sind am Freitagnachmittag ein Rettungswagen (RTW) und ein Auto in einen Unfall verwickelt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Kollision kurz vor 16.30 Uhr an der Kreuzung von B65, Benther Straße und Gergarten.

Informationen zur Anzahl der Verletzten liegen derzeit noch nicht vor, mindestens eine Person könnte aber eingeklemmt sein. Ebenso offen ist, ob der RTW einen Patienten an Bord hatte oder auf dem Weg zu einem Einsatz war. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort.

Von Peer Hellerling