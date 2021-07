Ronnenberg

Die Bürgerinitiative (BI) „Bauschuttdeponie – Nein, danke!“ hat in den vergangenen Tage eine eigene Umfrage zur Zukunft der Kalihalde in Ronnenberg vorgenommen. Ziel war es, in der Stadt abzufragen, welche Variante im Umgang mit dem Salzberg die Bürger bevorzugen würden. Dabei stimmten rund 43 Prozent der Teilnehmer für ein Abtragen des Berges. Die Aktion ist unter anderem eine Reaktion auf eine Bürgerbefragung der Firma Menke Umwelt Service Ronnenberg wenige Wochen zuvor.

Das Unternehmen hatte mit seinem Vorgehen in Teilen der Ronnenberger Bevölkerung für Verärgerung gesorgt. Die Firma stellte nämlich in einer Telefonumfrage ausschließlich ihre eigenen Pläne für die Kalihalde vor und fragte, ob die Menschen lieber einen grünen Berg hätte oder am Status Quo festhalten wollten. Rund 59 Prozent stimmten demnach für einen grünen Berg.

BI verteilt Karten an alle Haushalte

Die BI hatte nun an die Haushalte in der Stadt Ronnenberg sogenannte Feedback-Karten verteilt. Auf den Karten sind Informationen zum aktuellen Diskussions- und Sachstand sowie mehrere technisch umsetzbare Alternativen für die Halde Ronnenberg aufgeführt, wie diese sich aus Sicht der BI derzeit darstellen. Diese Informationen orientieren sich an den Ergebnissen eines Runden Tisches und an der dort erstellten Bewertungsmatrix für die verschiedenen Zukunftsvarianten.

Menke-Plan landet abgeschlagen auf Platz 4

Teilnehmer der Umfrage konnten unter vier Varianten wählen, darunter auch der Menke-Plan, die Halde mit Bauschutt abzudecken und später zu begrünen. Diese Idee erhielt in der BI-Umfrage nur 1,35 Prozent Zustimmung. Insgesamt haben sich laut BI 2151 Menschen an der Umfrage beteiligt. 42,86 Prozent von ihnen wollten demnach den Abtrag der Halde. Weitere 35,7 Prozent hätten gern weiter den aktuellen Zustand, verbessert durch Sicherungsmaßnahmen. Mit einer dünnen Abdeckung könnten sich 19,53 Prozent gut arrangieren.

Ronnenberger Politiker fordern Studie zu Abtrag des Kalibergs Der Rat der Stadt Ronnenberg hat in seiner jüngsten Sitzung einen gemeinsamen Antrag aller Fraktionen einstimmig beschlossen. Darin wird das Land Niedersachsen aufgefordert, eine Machbarkeitsstudie für den möglichen Abtrag von Kalihalden in Auftrag zugeben. Laut Jens Williges (Grüne) hatte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) nach dem Runden Tisch zur Kalihalde zugesichert, die Möglichkeit einer solchen Studie zu prüfen. „Bislang gab es keine Antwort aus dem Ministerium“, sagt Williges. Es sieht die Chance für die Firma Menke, auf die Ronnenberger zuzugehen. „Der Widerstand – auch in der Bevölkerung – ist ungebrochen“, sagt er. In einem zweiten, ebenfalls einstimmig beschlossenen Antrag werden Bedingungen für eine mögliche Abdeckungslösung für die Kalihalde formuliert. Bestärkt sehen sich die Ronnenberger Politiker durch Aussagen aus dem Landesbergamt (LBEG), das letztendlich entscheiden muss, welche Variante für den Berg umgesetzt werden darf.

Die BI zeigt sich mit der großen Resonanz und dem Ergebnis der Umfrage insgesamt zufrieden. „Das Ergebnis ist sehr eindeutig und ein klarer Auftrag an die Landesregierung und den Haldeneigentümer Horizon Immobilien GmbH. Abtrag der Halde: ja – Abdeckung nach dem Menke-Plan: nein. Dieser Plan ist abgewählt“, so Marc Bierhance, Vorsitzender der BI. Ähnlich eindeutig – lediglich mit umgekehrten Vorzeichen – hatte auch das Unternehmen nach der eigenen Umfrage argumentiert.

Ziel der BI sei es nun, ein Gespräch mit Ministerpräsident Stefan Weil (SPD) und seinem Stellvertreter Bernd Althusmann (CDU) kurz nach der Sommerpause zu führen, um im Vorfeld eines möglicherweise sehr strittigen Planfeststellungsverfahrens beim Landesbergamt (LBEG) doch noch ein einvernehmliches Ergebnis mit dem Haldeneigentümer und seinem Partnerunternehmen Menke für die Zukunft der Kalihalde Ronnenberg zu erzielen.

Von Uwe Kranz