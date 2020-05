Ronnenberg

Entlang der Bahnlinie zwischen Hannover und Hameln sind die Vorboten der Bauarbeiten bereits deutlich zu erkennen: Am Montag, 11. Mai, beginnt die Deutsche Bahn im Rahmen des freiwilligen Bundesprogrammes Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes mit den Hauptarbeiten zur Errichtung von Lärmschutzwänden. Nachdem die Ortsdurchfahrt in Empelde bereits Anfang 2019 mit den grünen Schutzwällen ausgestattet worden ist, sind nun die Abschnitte in Ronnenberg und Weetzen dran.

In Ronnenberg werde östlich der Bahnstrecke eine etwa 712 Meter lange Lärmschutzwand vom Bahnhof bis zur Straßenüberführung Gehrdener Straße errichtet. Westlich der Bahnstrecke geht es mit einer rund 972 Meter langen Lärmschutzwand vom Autohaus bis südlich der Magdeburger Straße weiter. So sehen es die Pläne der Bahn vor.

In Weetzen soll die Lärmschutzwand mit einer Länge von etwa 830 Metern östlich der Bahnstrecke vom Haferkamp mit einer Unterbrechung auf Höhe des Bahnhofes bis über die Humboldtstraße hinaus verlaufen. Des Weiteren sei westlich der Bahnstrecke eine rund 78 Meter lange Lärmschutzwand für eine Häusergruppe an der Hauptstraße vorgesehen.

In Empelde hat die Bahn bereits Anfang 2019 die Lärmschutzwände installiert. Die Rohre dienen als Fundament der Tragpfosten. Quelle: Uwe Kranz

Die Wände bestehen aus schallabsorbierenden Metallelementen und sollen nach Bahnangaben die Anwohner entlang der Strecke erheblich vom Lärm der vorbeifahrenden Züge entlasten. Auch solche Häuser, die weiter von der Bahnstrecke entfernt liegen, sollen demnach in hohem Maße von der Wirkung dieser aktiven Schutzmaßnahme profitieren, erklärt eine Bahnsprecherin.

Gleisarbeiten auf dem Weg nach Springe beginnen

Die Hauptarbeiten erfolgen durchgehend im Zeitraum von Montag, 11. Mai, bis Mittwoch, 3. Juni, in Ronnenberg und von Donnerstag, 4. Juni, bis Sonnabend, 4. Juli, in Weetzen. Für den Zeitraum vom Freitag, 15. Mai, bis 4. Juli sind darüberhinaus auch Gleisbauarbeiten zwischen Weetzen und Springe vorgesehen.

Für die Bauarbeiten will das Unternehmen moderne, lärmgedämpfte Arbeitsgeräte einsetzen. Zum Schutz der Bauarbeiter vor herannahenden Zügen sollen feste Absperrungen errichtet werden. Auf diese Weise will die Bahn den Einsatz von Signalhörnern weitgehend vermeiden. Solche tönenden Warneinrichtungen werden von den Unfallkassen jedoch ausdrücklich gefordert und den örtlichen Gegebenheiten angepasst. „Belästigungen durch Staub und Lärm lassen sich leider nicht vermeiden“, räumt die Sprecherin ein.

Einschränkungen im Nahverkehr

Aufgrund dieser Arbeiten kommt es auch zu Einschränkungen im Nahverkehr der Deutschen Bahn:

11. bis 15. Mai auf der S1 durchgehend Ausfall des Haltes Ronnenberg in Fahrtrichtung Hannover

16. und 17. Mai auf der S1 ganztägig Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Egestorf/Deister und Ronnenberg

16. und 17. Mai auf der S5 ganztägig SEV zwischen Weetzen und Hannover-Linden/Fischerhof

18. bis 20. Mai auf der S1 durchgehend Ausfall des Haltes Ronnenberg in Fahrtrichtung Hannover

Die Beförderung mobilitätseingeschränkter Personen sowie von Kinderwagen und Fahrrädern ist im SEV zudem nur eingeschränkt möglich. Die Linie S 2 wird bis zum 3. Juni zwischen Hannover Hauptbahnhof und Haste ausfallen. Die Züge der Linien S 21 und S 51 fallen zwischen Hannover Hauptbahnhof und Haste/ Hameln ebenfalls baustellenbedingt bis zum 13. Juli aus.

Zwischen den Pfosten werden die Elemente der Schutzwände eingeschoben. In Ronnenberg werden diese grün sein. Quelle: privat

Weitere Fahrplanänderungen werden sukzessive im Internet unter bauinfos.deutschebahn.com/niedersachsen-bremen bekannt gegeben. Der Güterverkehr wird umgeleitet.

Verzögerungen oder Verschiebungen im Bauzeitenplan erwartet die Bahnsprecherin indes nicht. „Hier im Norden laufen die Baumaßnahmen derzeit generell nach Plan, da sie einschließlich der Baumaschinen lange in Voraus geplant sind“, sagt sie.

Von Uwe Kranz