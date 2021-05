Ronnenberg

Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch in der Stadt Ronnenberg wieder knapp über die Marke von 50 gestiegen. Am Dienstag lag er noch bei 48,3, nun gibt ihn die Region Hannover mit 52,3 an. Im gleichen Zeitraum hat das Gesundheitsamt nur einen neuen Corona-Fall registriert. Die Gesamtzahl der Infektionen erhöht sich damit auf 1056. Im Gegenzug gelten sieben Personen als genesen, sodass die Anzahl der aktuellen Infektionen auf 31 zurückgegangen ist.

Für die Einschränkungen im Alltagsleben innerhalb der Stadt während der Corona-Pandemie ist aber die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region Hannover maßgeblich. Diese wird vom Robert-Koch-Institut aktuell mit 42,3 angegeben.

Von Uwe Kranz