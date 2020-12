Calenberger Land

An dieser Stelle veröffentlichen wir bis zum 24. Dezember täglich die Gewinner des Adventskalenders, den der Lions Club Deister Calenberger Land in diesem Jahr bereits zum achten Mal herausgebracht hat. Hinter den 24 Kalendertürchen verbergen sich 182 Preise im Wert von fast 10 000 Euro – gesponsert von Geschäftsleuten aus Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden, Ronnenberg und Hannover.

Am Sonnabend, 19. Dezember gibt es wertvolle Tipps der Praxis für Ernährungsberatung in Wennigsen für die Losnummer 1313, vergeben wird eine Ernährungsberatung im Wert von 70 Euro. Die Zahnarztpraxis Kerstin Lorbeer in Barsinghausen sorgt mit einer elektrischen Zahnbürste im Wert von 100 Euro bei der Losnummer 1636 für Freude. Und ein Warengutschein im Wert von 50 Euro der Fa. WeinReich in Gehrden, geht an die Losnummer 2445 und ein Präsentkorb im Wert von 25 Euro an die Losnummer 2149. Am Sonntag, 20. Dezember vergibt die ErsaTec GmbH in Barsinghausen einmal zwei Eintrittskarten für ein Heimspiel Hannover 96 im Wert von 100 Euro an die Losnummer 1792. Im Schuhhaus Tebbe in Barsinghausen darf die Losnummer 1640 mit einem Gutschein im Wert von 50 Euro shoppen gehen. Und fine interior zeitlos schöne Dinge in Gehrden, verschenkt zwei Gutscheine je 25 Euro an die Losnummern 1848 und 3425.

Wir gratulieren herzlich. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Von red.